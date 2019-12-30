Можно оспорить. Кто получил право на повышение пенсии

Порядка 20 тысяч пожилых людей не получили пенсию в этом году. В следующем их может стать ещё больше. Лайф разбирался, кто и почему теряет право на пенсию и что делать, если отказывают в выплатах.

Чуть более 1% пожилых россиян получили отказ в пенсии. И это не считая досрочников. Такова статистика ПФР. Получается, что в общей сложности выплат не получили порядка 20 тыс. человек. По данным ПФР, это те, кому не хватает минимального стажа или минимального количества пенсионных коэффициентов.

— И та и другая причина может быть связана с низкой заработной платой или стажем работы (скажем, если человек работал неофициально или долгое время получал серую или чёрную зарплату), — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Но случаются и ошибки. Чаще всего в пенсии отказывают в том случае, если нет данных о трудовом стаже или годы работы просто не включили в стаж.

Такие проблемы могут возникать по разным причинам. Юрист называет несколько основных. Бывает, в трудовой книжке просто нет необходимых подписей или печатей, произошла ошибка в отчётности предприятия, организация ликвидирована, а данные о ней не переданы в архив. В этом случае получается, что человек добросовестно работал, но информация о его стаже в ПФР не поступила. Ещё одна причина возможных проблем — работодатель просто не перечислял страховые взносы.

— Отказ ПФР можно оспорить, — поясняет Полина Гусятникова. — Для этого сначала стоит обратиться с заявлением в вышестоящее отделение ведомства. В нём надо указать свои подробные личные данные, копию решения об отказе в начислении пенсии, суть претензии и приложить документы, подтверждающие ваше право на получение пенсии: трудовую книжку, справки с места работы, договоры и так далее. Законодательство отводит на рассмотрение заявки 30 дней. По окончании этого периода ПФР отправит официальный ответ на ваше обращение. Если ответ ПФР неудовлетворительный, можно обратиться в районный суд, где находится отделение, отказавшее в начислении пенсии.

Многих проблем можно избежать, если готовиться к наступлению пенсии заранее. Юрист советует самостоятельно тщательно следить за своим трудовым стажем, работать официально, получать белую зарплату и контролировать отчисления работодателя в пенсионный фонд. Если человек уже столкнулся с проблемой и никак не может восстановить потерянные годы работы, придётся стаж дорабатывать.

Даже в том случае, если этого сделать не удастся, совсем без денег в пожилом возрасте никто не останется. Через пять лет после наступления стандартного пенсионного возраста начинают выплачивать социальную пенсию. Правда, она значительно ниже страховой. Есть риск, что число тех, кому откажут в начислении страховой пенсии, будет расти. Серые зарплаты, с которых не делаются отчисления в ПФР, всё ещё очень популярны в России. При этом условия для получения страховой пенсии постепенно усложняются.

— Чтобы получить страховую пенсию в 2017 году, нужно было иметь восемь лет стажа и 11,4 пенсионного балла. В 2018-м — уже девять лет и 13,8 балла. Эти показатели не перестанут расти до тех пор, пока не достигнут 15 лет и 30 баллов к 2025 году, — пояснили в ПФР.