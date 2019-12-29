Что подарить? Топ идей для экспресс-подарков на Новый год

Многие покупают подарки в последний момент. Чтобы не ломать голову, покупатели хватают первые попавшиеся товары и скорее бегут их оплачивать. Зато потом о многих спонтанных покупках приходится жалеть. Что делать, если до Нового года остаётся несколько дней, а подарки ещё не выбраны, как можно сэкономить на покупке в последний момент — в материале Лайфа.

Конец декабря, а новогодние подарки ещё не куплены. Отправляетесь в торговый центр после работы, а там настоящий ад. Ситуация до боли знакома большинству, кто отложил покупку подарков на потом.

Времени на раздумье о том, что и кому подарить, уже нет. Полупустые прилавки, толпы людей в торговых центрах и огромные очереди на кассах. Приходится хватать первое, что попалось на глаза, оплачивать и бежать. Что в результате? Вы покупаете бесполезную и дорогую вещь.

Как не растеряться и не переплатить лишнего

Чтобы всё-таки не хватать первый попавшийся товар, составьте список тех, кому вы собираетесь дарить подарок. Также было бы неплохо набросать идеи и предпочтения.

Если вдруг у ваших друзей или родных есть пристрастите, например, к определённой марке косметики или литературному автору, можно уже точно идти и покупать товар того или иного бренда.

Крайний вариант — посмотреть подарки в интернет-магазине и заказать их. Правда, здесь можно прогадать с доставкой, тогда подарок приедет уже после праздника. Поэтому лучше всё-таки позаботиться об этом заблаговременно.

Подарки на скорую руку

Проблема с самим подарком тоже решаема. Ведь, как говорится, главное — внимание. Так, например, нелишним может быть хорошая бутылка вина или коньяка. Или даже продукты.

— В экстренных случаях всегда можно подарить продуктовую корзину. Проблемы набрать их в магазинах на любой бюджет не составляет труда. На мой взгляд — это идеальный вариант экспресс-подарка. И такие подарки всегда будут к месту, — делится своей идеей гастроэксперт, фудблогер Роман Морозов.

Исполнительный директор службы быстрой доставки продуктов питания и товаров SaveTime Дмитрий Дорошенко также рекомендует дарить продукты, если совсем не осталось времени на выбор. По его мнению, оригинальным презентом могут быть сладости. Например, джем из тыквы, маракуйи, варенье из грецких орехов, сосновых шишек.

Для тех, кто следит за своим здоровьем, вполне подойдёт коврик для йоги, фитнес-браслет, многоразовая бутылка для воды или экосумка, считает Дмитрий Дорошенко.

— Классика подарка — косметика и парфюмерия. Но и тут можно проявить оригинальность, маски для лица в виде мордочек животных, необычные ароматы точно удивят того, кому вы презентуете подобное, — уточняет эксперт.

Он также отметил, что не стоит забывать о своих домашних животных. В Новый год можно устроить настоящий праздник, присмотрев для них новогодний костюм или забавную игрушку.