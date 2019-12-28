Сезон охоты. Как обманывают туристов в новогодние праздники

До зимних каникул всего рукой подать, а значит, до сезона отпусков тоже. Лайф выяснил, какие неприятные сюрпризы могут ждать россиян за границей и на что обращать внимание, чтобы не остаться без денег.

Туристы уже пакуют чемоданы и собираются улетать на новогодние каникулы. При этом есть немало факторов, которые могут существенно омрачить отдых. Время отпусков и длинных зимних праздников — прекрасное время для всех — и отдыхающих, и тех, кто на них зарабатывает. При этом часто туристам приходится платить за бесплатное. Чтобы избежать многих проблем, достаточно изучить особенности местного сервиса и законов заранее.

Индия

По выражению туристов, здесь "уже с аэропорта начинают драть деньги". Приземляясь в Дели, вам следует быть настороже. Обмануть утомлённых перелётом туристов местные жители пытаются уже в аэропорту. Индусы, кто понаглее, бывает, буквально вырывают из рук чемоданы и отправляются с ними к выходу. Таким образом они выдают себя за служащих аэропорта или таксистов, а потом требуют оплаты за труды. Часто туристы не хотят платить за навязанную услугу. Тогда такой носильщик начинает повышать громкость своего возмущения. Чтобы не привлекать внимания, туристы стараются откупиться символической суммой.

Фантазия таких помощников доходит до заработка на совсем странных вещах. Они указывают на табличку с надписью "туалет", помогают открыть туда дверь. За такой сервис индусы тоже начинают выманивать деньги. Вообще, фантазия индусских вымогателей порой доходит до абсурда.

Ещё один экзотический вид мошенничества — это развод на пляжах Гоа с "чисткой ушей". Наивному отдыхающему начинают показывать на уши и говорить, что там что-то застряло. Потом, увидев заинтересованность туриста, пальцем вынимают кусок грязи или камень из уха (само собой, всё это они достают из собственного кармана). За такую якобы косметическую процедуру запрашивается внушительную сумму денег. Такой "косметолог" не отстанет, пока не получит хотя бы меньшую сумму от запрашиваемого.

Египет

Здесь бывает, что работники отеля за отдельную плату пускают аферистов на к себе на территорию. Мошенники начинают продавать "экскурсии" отдыхающим в разы дешевле. Правда, соблазнившись ценой, туристу не приходится увидеть экскурсионный автобус и саму поездку тоже.

В одном из самых популярных и известных миру мест, в районе пирамид, очень популярна услуга — покататься на верблюде. Любители экзотики соглашаются. Но после катания незадачливому наезднику не дадут сойти с животного, пока турист не заплатит за прогулку завышенную цену.

Китай

Часто мужчины попадаются на простой развод, когда миловидная китаянка предлагает познакомится. По её намекам можно решить, что за определённую сумму денег знакомство станет более близким. Но как только разговор заходит о цене вопроса, девушка начинает голосить, что она не проститутка, а собеседник её склоняете к этому. Чтобы она не вызвала полицию, туристы готовы заплатить уже за своё спокойствие.

Часто бывает, что молодые китаянки зазывают туристов на чаепитие. Тем более если красавицы говорят на английском и у отдыхающих есть время. Приходит мысль: почему же не пообщаться? Такая компания идёт в кафе и китаянки быстро заказывают чай. Кажется, чашка чая в этой стране должна стоить копейки. Но когда приносят счёт, то космические суммы за чай просто могут сбить с ног. Если отказаться от оплаты, поднимется крик, шум, начнутся угрозы вызова полиции. Так туристы сдаются и оплачивают чаепитие, где собеседнице причитается процент с каждого, кого она заманила в свои сети.

Таиланд

Известно, что в Таиланде туристов дурят на каждом шагу. Здесь очень много бедных жителей, которые не упускают возможности заработать на доверчивых туристах. Помимо широко известных махинаций, есть и весьма изысканные способы обмана. Например, в любом городе путешественников с улыбкой раскручивают на пошив строгих костюмов. Опытные туристы даже рекомендуют сшить костюм в Тайланде. Получится он весьма высокого качества и по приемлемой цене.

Но и тут таится опасность — это возможность попасть в плохое ателье. Приветливые тайцы хорошо с вами познакомятся, разузнают, когда вы уезжаете, возьмут предоплату якобы за ткань и назначат время для получения костюма как раз в день перед вашим вылетом. Если даже назначат время получения за несколько дней до вылета, при примерке костюма он вам не подойдёт и время переназначат на последний день. Ну а в последний день будет придумано ещё десять отмазок, или мастерская будет вообще закрыта. Так туристы и остаются и без костюма, и без предоплаты.

Турция

Турецкие таксисты в Стамбуле используют все схемы обмана, которые только придумали их коллеги по всему миру. При этом зимой у них как раз высокий сезон. Стамбул — один из самых популярных городов для новогоднего отдыха.

Лучше заранее узнать предстоящий маршрут. Иначе вас повозят кругами по городу. Само собой, за это придётся заплатить больше. В итоге вы потеряете и время, и деньги. В принципе, в Турции надо быть готовым к тому, что итоговая сумма за такси в любом случае окажется выше, чем ожидалось.