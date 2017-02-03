Газовая дипломатия. "Газпром" ставит на Узбекистан, но рискует потерять Европу

Проблемы в переговорах с Туркменией побуждают "Газпром" продлить соглашение о закупках с соседним Узбекистаном. По данным Лайфа, российский концерн рассчитывает продлить контракт на закупку газа в Узбекистане в рамках первого визита избранного в декабре президента Шавката Мирзиёева в Москву.

Визит узбекского лидера планируется в марте-апреле этого года, говорил недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как узнал Лайф, в рамках визита между двумя странами будет подписан ряд соглашений в области туризма, здравоохранения, образования, медицины, химии, военно-технического сотрудничества, миграционной политики, а также энергетики. Одной из центральных тем для переговоров станут именно энергетические соглашения, в частности продление с Узбекистаном договора о газовых закупках.

— Новый контракт будет заключён как минимум до 2022 года, объёмы поставок пока обговариваются, — рассказал Лайфу источник в монополии.

Заключение контракта очень важно для "Газпрома": в силу отдалённости собственных месторождений в Средней Азии компания вынуждена импортировать газ из соседних стран, доставка из которых выходит дешевле, чем транспортировка с собственных, пояснял в 2013 году глава концерна Алексей Миллер.

По факту Средняя Азия является для "Газпрома" единственным регионом, где он вынужден закупать газ при избытке собственных добывающих мощностей примерно в 200 млрд куб. м, или 30%. Кроме Узбекистана часть поставок "Газпрому" обеспечивали Казахстан с Туркменией.

Но в 2014 году, когда цены на нефть резко пошли вниз, "Газпром" объявил о начале "оптимизации закупок" газа в Средней Азии, то есть их сокращении. Причиной для снижения послужила дороговизна среднеазиатского газа, говорили близкие к компании источники.

Впрочем, свои планы претворять в жизнь концерн не торопился, сначала попытавшись сторговаться с поставщиками о более низких ценах на голубое топливо. Но договориться удалось не со всеми — отказалась Туркмения. В результате "Газпром" значительно сократил объёмы закупки газа из Туркменистана, а в январе 2016-го и вовсе разорвал контракт. С июня 2015 года стороны судятся в Стокгольмском арбитражном суде, где "Газпром" требует пересмотреть цены на туркменский газ с 2010 по 2015 год и возвращения переплаченных $2 млрд.

Разница в стоимости узбекского и туркменского газа достигает минимум $100 за тысячу куб. м. По данным "Газпрома", туркменский газ обходился ему в $240 против $140 при закупке у Узбекистана. Впрочем, большого энтузиазма у "Газпрома" в закупках газа у Узбекистана не наблюдается: объёмы поставок постоянно падают. Если в 2015 году "Газпром" импортировал оттуда 6,3 млрд куб. м газа, то в 2016-м он планировал купить всего 4 млрд куб. м.

Вероятно, именно отказ Туркмении от пересмотра стоимости газа объясняет заключение длительного контракта с Узбекистаном, считают собеседники Лайфа. Если бы о снижении стоимости удалось договориться, скорее всего, поставки упали бы именно из Узбекистана, говорит глава Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

— Туркмения считается одной из самых богатых газом стран мира с запасами в 13,4 трлн куб. м. Она уже экспортирует газ в Китай и хотела бы отправлять его в Европу. Выкупая газ у Туркмении, "Газпром" мог бы гарантировать себе отсутствие потенциального конкурента при поставках на эти два направления, — считает эксперт.

Исторически "Газпром" стремился выкупать среднеазиатский газ, причём прежде всего туркменский, чтобы он не пошёл на экспорт в Европу или Китай, замечали эксперты энергетического центра бизнес-школы "Сколково". Узбекский газ такой опасности не представляет: он поставляется только в Казахстан и Россию и других выходов пока не имеет, добавляет Стерн. Европа хотела, чтобы Туркмения присоединилась к проекту "Южный коридор", по которому в 2019 году через Турцию в ЕС должен пойти газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Что касается Китая, то ему туркменский газ поставляется ещё с 2009 года.

— Если поставки не возобновятся, это может послужить для Туркмении поводом увеличить прокачку в Китай и начать поставки в ЕС, что может помешать "Газпрому" в будущем планируемом увеличении поставок по этим направлениям, — отмечали эксперты Оксфордского института энергетических исследований.

Но, даже если поставки начнутся, Туркмения едва ли сможет конкурировать с Россией по объёму поставок в Европу или Китай. Суммарный экспорт Туркмении в Иран и Китай не превышает 48 млрд куб. м газа в год, в то время как экспорт "Газпрома" в Европу, по данным BP на 2015 год, достигает 160 млрд куб. м. С учётом того, что у "Газпрома" имеются резервные мощности в 200 млрд куб. м, шансы на завоевание европейского рынка у Туркмении близки к нулю.

— В ближайшей перспективе у Туркмении не найдётся свободных мощностей для продажи в Европу или наращивания поставок в Китай, — считает Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности. — "Газпром" является гарантом снабжения газом Киргизии, и именно узбекский газ помогает нам эти обязанности соблюдать.

Между тем несговорчивость дорого обходится Туркмении, богатая газом республика теряет потенциального инвестора в лице "Газпрома".

— Если бы не было конфликта, "Газпром" мог бы вложиться в местные месторождения для экспорта газа с них в Иран, использовать своповые схемы: поставляя ему газ в северные регионы, в обмен "Газпром" мог бы получать иранский газ на юге страны, — предполагает Стерн.

Пока же монополия предпочитает инвестировать в Узбекистан: по данным Лайфа, "Газпром" почти финализировал соглашение о разделе продукции (СРП) по разработке газоконденсатного месторождения "Джел" в Узбекистане (запасы порядка 10 млрд куб. м), последние документы могут быть подписаны на встрече президентов, рассказывает Лайфу правительственный источник. Кроме "Джела" "Газпром" уже ведёт работы на нескольких проектах ("Шахпаты", а также несколько блоков в Устюртском регионе).