Чем закон о запрете денежных переводов на Украину грозит Незалежной

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, целью которого является ограничение переводов денег в другие страны через иностранные платёжные системы — в том числе на Украину. Лайф попытался разобраться, насколько серьёзными могут оказаться последствия для экономики Незалежной, для которой переводы из России традиционно имеют большое значение.

В законе указывается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платёжных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Его нормы будут распространяться только на денежные переводы, проходящие без открытия банковского счёта.

Эта мера стала ответным шагом после запрета на деятельность российских платёжных систем на территории Украины, введённого 17 октября 2016 года.

Тогда под раздачу попали, в частности, российские платёжные системы "Золотая корона", "Международные денежные переводы "Лидер", "Юнистрим", "Колибри", которой управляет Сбербанк России, система Blizko, которой управляет АКБ "Связь-банк".

Как выяснил Лайф, российский и украинский бизнес, вопреки наложенным ограничениям, нашёл выход из ситуации. И для этого клиентам, которые хотят переправить деньги из России на Украину, вовсе не придётся возить с собой наличные через границу или открывать счёт в банке и переплачивать ему процент за комиссию.

— По нашей системе можно сделать обычный денежный перевод на физическое лицо. В России — в городах, где у нас есть банки-партнёры, — рассказал Лайфу представитель столичного подразделения компании "Лидер". — Надо обратиться в отделение нашего банка-партнёра — они указаны на сайте — и сделать обычный перевод. Отправка идёт по системе "Лидер", на Украине человек получает деньги по системе Cel International. От вас нужны паспорт и переводимая сумма денег, а также фамилия, имя, отчество получателя — например, в Киеве. Он получит деньги в долларах или в евро. А комиссия составит один процент. С нашей стороны переводы сейчас идут. Без проблем. Резидент может отправить в день не больше $5 тысяч. Максимальная сумма отправки на Украину — 590 тысяч рублей, комиссия в этом случае составит 2,5 тысячи. Получатель на Украине получит перевод при обращении в банк с паспортом. У нас единственный партнёр на Украине — это Ощадбанк. Человек с паспортом приходит и получает наличные.

В Сбербанке Лайфу сказали, что "не комментируют ситуацию с санкциями". Представители других платёжных систем пока не ответили на запросы Лайфа.

Новация российских законодателей может оказаться пшиком, как и указ президента Украины, поскольку международные платёжные системы (против которых направлен законопроект) имеют в нашей стране российские дочерние компании, считают отраслевые эксперты.

Тем не менее, по мнению эксперта ИК ФИНАМ Тимура Нигматуллина, нынешние ограничения несут в себе риски для получателей при переводе платежей из России на Украину.

— Если местные (украинские. — Прим. Лайфа) органы заинтересуются происхождением таких средств, то объясниться будет очень сложно, — сказал Лайфу Тимур Нигматуллин.

По его мнению, альтернативы банковским переводам на Украину нет.

По данным Украинского аналитического центра, с которыми ознакомился Лайф, около 28% всех официальных валютных переводов на Украину поступают из России.

— Из России на Украину поступает больше всего валюты: $2,15 млрд — в 2014 году, $1,58 млрд — в 2015 году, $1,67 — млрд в 2016 году. Раньше было больше, но после 2013 года объёмы валюты от украинских гастарбайтеров из России начали уменьшаться, — сообщается в материалах центра.

Отметим, что сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платёжных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.