Почему Порошенко вместо соболезнований Питеру говорит о "провокациях"

Журналист Илья Буяев — о том, почему президент Украины Пётр Порошенко так и не нашёл в себе силы лично выразить соболезнования пострадавшим в теракте петербуржцам.

Думаю, таких людей было немного, но кто-то наверняка ждал от президента Украины слов поддержки в адрес простых жителей Санкт-Петербурга. Не дождались. Понятно, что звонок Владимиру Путину по этому поводу в планы Порошенко не входил по определению. Ведь в Незалежной (да и много где на Западе) это восприняли бы как своеобразный "прогиб" под "страну-агрессора", что недопустимо для лидера свободной республики, живущей европейскими мечтами. Но всё же…

Пётр Алексеевич мог спокойно избежать общения с российским лидером и написать хотя бы пару строк в своём "фейсбуке". Как это, например, сделала та же Надежда Савченко. А она, к слову, была в России осуждена на 22 года. И вряд ли испытывает какие-либо симпатии к властям соседней страны. В мире Савченко, судя по всему, грань между человечностью и политикой всё же имеется в наличии, в мирке же Порошенко — первое всегда подчинено второму.

Сегодня украинский президент посвятил много времени двум своим любимым темам — борьбе с Россией и ужимкам перед западными "партнёрами". О чём с уже привычным лакейским рвением отрапортовал в своём "фейсбуке". Сначала пафосно похвастался тем, что снова занял кругленькую сумму у МВФ, а затем напомнил Москве о западных санкциях, продление которых "в случае чего" он уже обговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Однако одними лишь постами в соцсетях Пётр Алексеевич не ограничился. Ближе к вечеру он вернулся к другой важнейшей для безопасности и будущего своей страны теме — персоне российской певицы Юлии Самойловой. Точнее, к визиту этой хрупкой девушки в Киев для участия в "Евровидении". Решение Москвы отправить её в столицу Незалежной Порошенко назвал преднамеренным вызовом и провокацией, которой удалось избежать "благодаря эффективным действиям украинской власти". Под этими самыми "эффективными действиями" понимается, конечно же, запрет на въезд Самойловой в страну.

С ним, к слову, уже успели не согласиться и в Европе. В частности, гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре даже пригрозила отстранить Украину от "Евровидения" из-за этой ситуации. Однако лидер страны победившего Майдана решил бороться до конца. Нравится это кому или нет, но визит Самойловой в Крым является нарушением законов Украины, которая до сих пор считает полуостров своим.

И повод так поступить с российской певицей у Киева действительно был. Как и у властей Берлина был повод отказать Санкт-Петербургу в памятной подсветке Бранденбургских ворот. Но обидеться или закрыть глаза на чужую беду всегда легче, чем найти силы поступить по-человечески. Лидеры (речь не о простых людях) с европейским менталитетом соболезнуют не всем и не всегда, с лакейским же — вообще никогда. Они лишь злобно плюются в сторону тех, от кого убегают…