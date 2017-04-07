Еврокомиссия защитила от Польши и Литвы "грязную" АЭС России и Белоруссии

Строящаяся российскими специалистами в Белоруссии Островецкая АЭС не на шутку испугала европарламентариев из Польши и Литвы. Как узнал Лайф, они уже написали соответствующие запросы в Еврокомиссию, назвав станцию "грязной и опасной". Однако по отношению к тому же украинскому атому их позиция звучит гораздо благожелательнее. Даже несмотря на то, что продукция белорусско-российского проекта с экономической точки зрения выгодна всему Евросоюзу.

Белорусская АЭС, которую республика строит совместно с Россией, не даёт покоя депутатам Европарламента. В частности, литовцу Петрасу Аустревичусу. Как выяснил Лайф, он на днях даже направил соответствующий запрос в Еврокомиссию. Тема озаглавлена угрожающе — "Белорусская АЭС как источник грязной и опасной энергии". Депутата очень волнует, что строительство российско-белорусского проекта идёт очень быстро, при этом "потенциально грязный и опасный строящийся объект находится всего в 50 км от столицы Литвы, Вильнюса, и в 30 км от внешних границ ЕС".

— Какие существуют легальные способы предотвратить поступление грязной энергии на внутренний рынок ЕС, принимая во внимание недавно принятый пакет законов "Чистая энергия для всех европейцев"? — спрашивает Петрас Аустревичус (его письмо есть в распоряжении Лайфа).

Еврокомиссар Ариас Мигель Канете ответил депутату, что ЕС активно работает с третьими странами, включая Белоруссию, по вопросам атомной энергетики для обеспечения высокого уровня ядерной безопасности и охраны экологии. И им, уверен испанец, это с успехом удаётся. Более того, Еврокомиссия не намерена каким бы то ни было образом ограничивать импорт энергии из третьих стран, на что (как на один из способов решения проблемы) намекал Аустревичус.

— Белорусские власти и Еврокомиссия находятся в постоянном контакте по поводу строительства АЭС в Островце, — отметил Канете.

Он также добавил, что комиссия намерена усилить это сотрудничество с учётом наблюдаемого прогресса в проведении стресс-тестов. Они, отметим, показывают надёжность возводимой Россией и Белоруссией АЭС.

Старший эксперт института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что строительство станции выгодно не только Москве и Минску, но и самому Евросоюзу.

— Сейчас сложно говорить, будет ли вырабатываемая Белорусской АЭС (БАЭС) электроэнергия конкурентоспособна на рынках Польши и Литвы. Оптовый рынок электроэнергии в странах Восточной Европы очень подвижен — сейчас оптовые цены в этих странах колеблются в диапазоне 30–40 евро/МВт*ч, несколько лет назад они были на 30% выше; в будущем (особенно в случае дефицита энергомощностей) они могут вновь значительно вырасти. В данном случае важен не текущий уровень цен, а возможная диверсификация и рост надёжности энергоснабжения потребителей в Польше и странах Прибалтики (в случае если электроэнергия с БАЭС будет поставляться в эти страны), — сказал Лайфу Сергей Кондратьев.

Пока что Польша и Литва не планируют импортировать электроэнергию с БАЭС, однако ситуация может измениться.

По словам Сергея Кондратьева, сейчас Польша совместно с Украиной реализуют проект по импорту электроэнергии с Хмельницкой АЭС, но если спрос в Польше будет расти быстрее, а Еврокомиссия будет активней требовать вывода из эксплуатации старых угольных ТЭС (основа электроэнергетики страны), Польша может столкнуться с дефицитом и начать импорт из Белоруссии. Литва уже сейчас энергодефицитна — свыше 70% всего потребления страна покрывает за счёт перетоков из Скандинавии (подводная линия Swedlink), Латвии (поставки электроэнергии из Эстонии и Финляндии через латвийскую энергосистему) и Польши (ЛЭП LitPol link). В случае аварийного отключения или вывода в ремонт нескольких ЛЭП одновременно Литва может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поэтому поставки электроэнергии с БАЭС могли бы серьёзно повысить надёжность энергоснабжения этой страны.

— Если в будущем Литва и Польша будут подходить к проекту БАЭС прежде всего с прагматических позиций, то, вероятно, они примут решение в пользу импорта электроэнергии из Белоруссии, — предположил Сергей Кондратьев.

Обозреватель журнала "Международная жизнь" Сергей Филатов считает, что проблемы со сбытом электричества белорусской АЭС не избежать.

— Это вопрос политического влияния, речь идёт о рынке ЕС. Там есть такое правило. Новые участники союза должны заниматься только теми отраслями, которые не "раскручены" в ЕС. Поэтому нет больше оливок из Греции, потому что греки вступили туда позже Испании, у греков убили судостроение, оно теперь почти всё сосредоточено в Германии. Игналинскую АЭС в Литве также закрыли, потому что в ЕС полно своих атомных станций. А теперь поляки хотят построить собственную АЭС и перехватить рынок электроэнергии прибалтийских стран. Но бабушка надвое сказала, когда они построят собственную станцию (планы постоянно переносятся из-за отсутствия средств. — Прим. авт.). Поэтому Белоруссия оказалась в сложной ситуации. Ну, построят они станцию, а кому продавать излишки электроэнергии? Даже если руководство прибалтийских стран вернётся к общению с Россией и Белоруссией (а сейчас по идеологическим причинам это маловероятно), то у них не будет чем платить за поставляемое электричество.

По его словам, даже в самом крайнем случае, при гипотетическом развале Евросоюза, прибалтийские страны вряд ли согласятся покупать электроэнергию в Белоруссии, а протестные настроения в странах Прибалтики будут усмирять натовские бригады.

— Вы думаете, эти танки там против нас, что ли? Нет, они испугаются границу перейти. А вот местным надавать по башке — это да, если вдруг будут какие-то протестные акции, а к этому всё идёт, — добавил Сергей Филатов.

Представитель Госатомнадзора Белоруссии Олег Соболев ранее говорил Лайфу, что представители ЕС часто посещают строящуюся станцию:

— Визитов со стороны ЕС на проект очень много, но всякий раз чиновники подчёркивали, что их визит не оценочный, а ознакомительный. Что касается оценок (по безопасности. — Прим. авт.), то их делают эксперты МАГАТЭ.

Отметим, что среди прибалтийских стран пробелорусскую позицию относительно покупки электроэнергии разделяет лишь Латвия. В январе 2017 года премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал, что Рига не разделяет позицию Вильнюса в отношении запрета на поставку в Европу электроэнергии, которая будет производиться на строящейся в Белоруссии атомной электростанции (БелАЭС).

— Заверений в решимости так же, как мы, не покупать в будущем электроэнергию, мне услышать от латвийских коллег не довелось, — сказал Сквернялис.

Для Латвии, по его оценке, на первом месте в данном случае стоят экономические соображения. "Для нас это политический вопрос, вопрос выживания", — отметил глава кабинета. В октябре 2016 года во время визита в Вильнюс запретительную позицию Литвы поддержала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Чиновники в Польше и в Литве периодически поднимают вопрос о проверке или даже остановке строительства АЭС в Островце. Однако в Белоруссии уверены, что после ввода в эксплуатацию станции страна станет экспортёром электроэнергии.

Проект строительства Островецкой АЭС реализуется по заказу Правительства Республики Беларусь. В 2014 году Россия предоставила Минску кредит на строительство АЭС до $10 млрд.