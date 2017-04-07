Fitch: Россия и ОПЕК продлят договор и поднимут цену на нефть до $65

Последовавший за недавним резким ростом цен на нефть новый сланцевый бум в США заставил многих "традиционных" игроков рынка задуматься: а стоит ли ограничивать свою добычу ради дорогого барреля? Противники продления заключённого в конце 2016 года соглашения ОПЕК и России объясняют свою позицию опасением увеличения рыночной доли американских нефтяников. Однако авторитетное агентство Fitch уверено: намеченная на май пролонгация договора состоится, а росту цен до $65 за баррель не помешают даже сланцевики из США.

Уже в мае состоится заседание координационного комитета ОПЕК и нефтяных стран-гигантов, не входящих в Картель. Обсуждаться будет продление заключённого в конце прошлого года соглашения о сокращении добычи, результатом которого стал резкий рост котировок чёрного золота.

Однако вслед за этим выросло и бурение сланцевиков из США, что поставило пролонгацию соглашения под вопрос. Ведь подписанты могут начать уступать свою долю мирового рынка добытчикам из Штатов… Но аналитики ведущего американского агентства Fitch уверены: сланцевый бум не обернётся крахом нефтяных котировок и непродлением договора ОПЕК с Россией. Согласно свежему докладу Fitch Ratings, эксклюзивно предоставленному Лайфу, стоимость нефти вскоре продолжит свой рост.

С 2016 года, когда Fitch предсказывала среднюю стоимость нефти на 2017 год в $45 за бочку, агентство улучшило свои прогнозы сразу до $52,5, указано в документе. До 2020 года стоимость будет в пределах вполне себе комфортных для бюджета России $65 за баррель.

Как пояснил Лайфу директор по корпоративным рейтингам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко, это связано в том числе с ожиданием пролонгации соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти. По его словам, соглашение будет неким консенсусом для стран-нефтедобытчиков. Да, оно будет поддерживать рост сланцевой добычи в США, но одновременно оно необходимо многим странам, особенно Персидского бассейна, для балансировки экономики.

— По нашим оценкам, рост добычи сланцев к концу года может составить до 15–20% по сравнению с тем, что было годом ранее, — сообщил Маринченко. — Но если соглашение не пролонгировать, есть риск, что цены упадут. Сейчас сильное снижение цен для добытчиков традиционной нефти было бы невыгодно. Конечно, это наказало бы и производителей сланца, но в то же время создало бы трудности для таких зависящих от котировок стран, как Саудовская Аравия.

Американские недропользователи регулярно заявляют о снижении своих издержек и улучшении рентабельности, но с какого-то момента снижение прекратится и за счёт роста спроса на нефтесервис начнётся их удорожание, считает Маринченко. К тому же начиная с 2019 года мы, вероятно, увидим снижение добычи в регионах с традиционной добычей, вызванное снижением инвестиций в период 2015–2016 гг.

— Вместе эти два фактора доведут стоимость барреля до $65 примерно к 2020 году, — считают в Fitch.

Впрочем, не исключено, что, даже заключив соглашение, страны могут обманывать друг дружку, втайне добычу наращивая и завоёвывая освободившиеся ниши на рынке, замечает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

— Заключать новое соглашение, давая повод сланцам расти, а странам — мухлевать, было бы недальновидным поступком. Даже к низким ценам, как показывает пример тех же американцев, можно привыкнуть, если уменьшать издержки и постоянно развивать добычу, — говорит он. — В силу роли сланцев как своеобразного переключателя на нефтяном рынке стоимость нефти даже без пролонгации соглашения останется в районе $50, плюс-минус 10%.