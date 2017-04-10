Сырный гигант из Германии вложит 30 млн евро в Россию

Немецкая сыродельная компания Hochland инвестирует в ближайшие годы в производство сыров в России от 15 до 30 млн евро. Об этом сообщили немецкая газета Augsburger Allgemeine с ссылкой на председателя правления Петера Шталя. Информацию подтвердили Лайфу в пресс-службе немецкой компании.

Председатель правления компании Петер Шталь также сообщал, что инвестиции в российское предприятие уже составили 30 млн евро. Поскольку немецкая компания производит продукцию на территории России, то её не затронули торговые контрсанкции, введённые Правительством РФ против западных стран.

Как инвестиции в производство повлияют на создание новых рабочих мест и на производственные мощности, в пресс-службе уточнить не смогли.

Однако представитель Hochland Петра Бернерс отметила, что количество рабочих мест на дочернем предприятии компании в Прохоровке (Белгородская область) с 2011 года (когда немецкая компания приобрела завод другой немецкий фирмы Dr. Oetker) выросло со 100 до 240 человек.

Ранее сообщалось, что "Хохланд Руссланд" (российская дочерняя компания немецкой Hochland) предполагает запустить третью очередь сыродельного завода в Прохоровском районе Белгородской области в августе 2017 года. Об этом на заседании облправительства сообщила директор филиала компании Светлана Жуланова. В рамках расширения выполняется монтаж производственной линии по изготовлению сыра фета, за счёт которой мощность должна вырасти на 30%. Всего до 2020 года компания планирует увеличить производство вдвое — до 38 тыс. т в год.

Ранее завод принадлежал ООО "Онкен" (российская дочка немецкой компании Dr. Oetker). Его строительство обошлось в $20 млн, производство было запущено в 2003 году. Десерты Dr. Oetker производит на предприятиях в Германии и Польше, поэтому завод в Белгородской области решено было продать. По оценке аналитиков, cумма сделки в 2011 году могла составить 150–250 млн руб.