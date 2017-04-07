Экономика "Томагавка". Во что уже "не наш" Трамп инвестирует ракетами

Журналист Илья Буяев — о том, почему случившийся сегодня ночью ракетный удар США по авиабазе в Сирии — это не просто "акт военной агрессии", но и выгодная экономическая инвестиция когда-то "нашего", а теперь полностью американского Дональда Трампа.

Этой ночью президент США снова отрыл "топор войны" в Сирии. Точнее, сразу 59 "топоров". Именно столько крылатых ракет типа "Томагавк" было выпущено кораблями американского флота по сирийской авиабазе Аш-Шайрат, контролируемой верными президенту Башару Асаду силами. Дональд Трамп, триумфально прошагавший всю предвыборную кампанию с лозунгами "Нет оружию, да бизнесу!", в итоге продолжил дело своего предшественника. Возможно, он просто пока не в силах остановить маховик военной машины, раскрученной до пугающих оборотов Бараком Обамой.

По этому поводу можно долго спорить. Но уже сейчас можно сказать: прошедшая ночь если и не поставила весь мир на грань войны, то уж точно ещё сильнее дестабилизировала и без того "шальную" обстановку на Ближнем Востоке. И кризис этот будет носить имя "нашего парня" Дональда Трампа, а не "виновного во всех бедах" Барака Обамы. Хотя стоит отдать должное действующему президенту США, свои обещания избирателям он не выполнил лишь наполовину. Цены на нефть после обрушившегося на Аш-Шайрат "огненного дождя" резко пошли вверх, что не может не радовать зависящую от дорогого барреля сланцевую индустрию Штатов. Уже к 9:00 по Москве стоимость бочки марки Brent подорожала на 1,38% — до $55,65. Важный для Америки сорт WTI оказался в плюсе ещё сильнее — рост на 1,57% (до $52,51).

Да, Сирия не является серьёзным игроком на нефтяном рынке. Тем более в своём нынешнем состоянии. Однако нынешнее обострение может значить для нефтяного рынка нечто подобное тому, что произошло почти ровно два года назад, когда ведомые Саудовской Аравией силы принялись бомбить позиции взбунтовавшихся в Йемене хуситов. Йемен на фоне своих соседей по Аравийскому полуострову является самым настоящим "нефтяным карликом".

Но географическое положение позволило стране самым серьёзным образом повлиять на сырьевые цены. Трейдеры тогда мгновенно сменили "медвежий" тренд на "бычий" на основании угрозы, которая возникла в районе главного морского пути перевозки чёрного золота из Персидского залива в Европу — Баб-эль-Мандебского пролива. С экономической точки зрения залп американских "Томагавков" оказался более пугающим не для Дамаска, и даже не для Москвы, которая уже назвала действия США "агрессией против суверенного государства", а для Ирана.

Во-первых, появляется риск излишнего для традиционных добытчиков роста цен на нефть, который не позволит им в ручном режиме контролировать долю сланцевых конкурентов из США. Наиболее уязвим здесь именно Иран, спустя долгие годы санкций возвращающийся в глобальную торговлю ресурсами. Во-вторых, последующее за ракетными ударами обострение даст Вашингтону очередной "полуповод" (который в Штатах виртуозно превращают в повод) причислить к виновникам эскалации конфликта Тегеран, поддерживающий "убийцу и преступника" Асада, и снова серьёзно ограничить персидский экспорт. А подобные мысли Трамп уже высказывал. России, конечно, тоже достанется, но наша сырьевая торговля всё же не так сильно зависит от ситуации в этом регионе.

В-третьих, США этой ночью показали: ради свержения Асада они готовы практически на всё. Если в перспективе Вашингтон добьётся своего, то, думается, одним из первых последствий этой "победы" станет возрождение "зарезанного" президентом Сирии катарского газопровода в Европу. А главным пострадавшим от его реализации станет опять же Иран. Пока же экономика "Томагавка" выражается лишь в росте нефтяных котировок.

— Тут психологический фактор: любая нестабильность на Ближнем Востоке, крупном нефтепроизводителе, приводит к тому, что трейдеры начинают скупать фьючерсы, — соглашается с Лайфом ведущий эксперт Фонда национальной безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. — Это совпало и с общим трендом роста цен на нефть — она росла ещё вчера, до ударов. Опасения связаны ещё с тем, что с конфликтом связаны соседние страны: Саудовская Аравия, Катар и Иран.

Своё решение отдать приказ об атаке Трамп объяснил ответом на химическую атаку против мирного населения Идлиба, которую в Вашингтоне по традиции приписали Асаду. На данный момент сложно с уверенностью сказать, кто же несёт ответственность за тот бесчеловечный акт. А именно уверенностью (настоящей, подкреплённой неопровержимыми доказательствами, а не выдуманной в "ястребином гнезде" сената) можно мотивировать "добро" на такой ответ.

В ином случае устроенная США акция устрашения не имеет ничего общего с праведной местью и превращается в очередной акт кровавой пьесы, финалом которой прописано смещение неугодного Асада.

Безусловно, глупо говорить, что Трамп отдал этот приказ, чтобы порадовать американскую сланцевую индустрию возросшими ценами на нефть. Но этот "бонус" от атаки наверняка был просчитан, как и тренд на дальнейшее расшатывание Ближнего Востока, которое выгодно Штатам как с политической, так и с экономической точек зрения. Ведь "Томагавк" не является символом мира до тех пор, пока не зарыт в землю. Причём не таким способом, как это было сделано сегодня ночью.