"Экстрим для рубля": почему он дешевеет при дорожающей из-за Сирии нефти

После ночных ракетных ударов американского флота по авиабазе Шайрат, занимаемой верными легитимному президенту Сирии Башару Асаду силами, ожидаемый рост случился на рынке нефти. Однако вслед за этим вниз пошёл рубль, которому дорогой баррель обычно, напротив, помогает.

Случилась такая коллизия сразу по нескольким причинам, среди которых паника и "экстремальная перекупленность" российской национальной валюты. Более того, ряд экспертов предрекает деревянному дальнейшее падение.

— Ракетный удар США по Сирии стал причиной панических настроений на рынке, что повысило неопределённость, а следовательно и спрос на защитные активы, — сказал Лайфу ведущий аналитик AMarkets Артём Деев. — Рубль при этом вынужденно отступил. С другой стороны, российская валюта уже давно находится в состоянии экстремальной перекупленности. Так что потери против основных конкурентов были лишь вопросом ближайшего времени. Даже с учётом восстановления цен на нефть, которое наблюдается в последние дни, справедливая стоимость той же пары "доллар — рубль" находится гораздо выше текущих значений.

Также эксперт отмечает, что выросшие на фоне ракетного обстрела сирийской территории нефтяные котировки уже в самое ближайшее время могут сменить курс на противоположный.

— Не стоит забывать и про потенциал снижения нефти, которой уже сегодня вечером придётся столкнуться ещё с одним отчётом по росту числа нефтетерминалов в США, — добавил Деев. — Полагаю, что рынок постепенно возвращается в русло адекватной реакции на фундаментальные события, что открывает российской валюте дорогу в район 58–60 рублей за доллар.

Напомним, сегодня ночью корабли ВМС США выпустили по авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк".