"Экстрим для рубля": почему он дешевеет при дорожающей из-за Сирии нефти

Случилась такая коллизия сразу по нескольким причинам, среди которых паника и "экстремальная перекупленность" российской национальной валюты. Более того, ряд экспертов предрекает деревянному дальнейшее падение.
— Ракетный удар США по Сирии стал причиной панических настроений на рынке, что повысило неопределённость, а следовательно и спрос на защитные активы, — сказал Лайфу ведущий аналитик AMarkets Артём Деев. — Рубль при этом вынужденно отступил. С другой стороны, российская валюта уже давно находится в состоянии экстремальной перекупленности. Так что потери против основных конкурентов были лишь вопросом ближайшего времени. Даже с учётом восстановления цен на нефть, которое наблюдается в последние дни, справедливая стоимость той же пары "доллар — рубль" находится гораздо выше текущих значений.
Также эксперт отмечает, что выросшие на фоне ракетного обстрела сирийской территории нефтяные котировки уже в самое ближайшее время могут сменить курс на противоположный.
— Не стоит забывать и про потенциал снижения нефти, которой уже сегодня вечером придётся столкнуться ещё с одним отчётом по росту числа нефтетерминалов в США, — добавил Деев. — Полагаю, что рынок постепенно возвращается в русло адекватной реакции на фундаментальные события, что открывает российской валюте дорогу в район 58–60 рублей за доллар.
Напомним, сегодня ночью корабли ВМС США выпустили по авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк".
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