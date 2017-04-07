Белоруссия потеряла $1 млрд на обвинениях России в нежелании строить союз

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия не готова к созданию союзного государства. Тем не менее новые соглашения между странами были заключены на выгодных для Белоруссии условиях. И если бы Лукашенко согласился на них раньше, то страна не потеряла бы один миллиард долларов.

Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия получает природный газ по цене в пять раз дороже, чем в России. По его мнению, это не создаёт условий для равноценного партнёрства между странами. В то же время, как считают эксперты, соглашения с Белоруссией по поставкам нефти и газа отнюдь не ущемляют её интересы.

— Лукашенко думал, что сейчас приедет в Москву и на его условиях будут перезаключены все соглашения, — рассказывает Лайфу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. — Самое главное — он хотел цены на газ такие же, как в России, в соседней Смоленской области. А он этого не получил. Но получил скидки и различные преференции по поставке нефти. Вот на это Лукашенко и обиделся. Проскальзывает обида, что, мол, Россия нас не поддерживает. В Белоруссии сейчас продолжится экономический спад, но в целом новые условия по нефти и газу для них выгодны. Им даётся скидка на нефть и скидка на газ. 6 миллионов тонн нефти они, например, могут экспортировать напрямую. Другое дело, что если бы они этот конфликт закончили ещё летом 2016 года, когда им предлагали такие же условия, а они отказались, то не понесли бы больших потерь. А на этом конфликте Белоруссия потеряла порядка одного миллиарда долларов. Тогда бы они получили полную загрузку нефтеперерабатывающих заводов в третьем-четвёртом квартале прошлого года и первом квартале этого. А так мощности просто простаивали.

Отметим, что, несмотря на заявления Лукашенко о "неготовности России строить союзное государство", сама Белоруссия все эти годы едва ли шла в направлении экономического сближения. В частности, именно Минск тормозил реализацию совместных планов двух государств по сближению, выбивая себе выгодные условия по покупке ресурсов.