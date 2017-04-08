"США понять, Россию не простить". Ракеты в Сирии обострили выборы во Франции

Политолог, доцент РАНХиГС и франковед Игорь Игнатченко — о том, как риторика основных кандидатов в президенты Франции изменилась после сегодняшней ракетной атаки США на позиции сил Башара Асада в Сирии.

В эту пятницу, 7 апреля, утром США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирийской Арабской Республики. Президент Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершённую 4 апреля властями Сирии химическую атаку на мирных жителей в Идлибе.

Так, он сделал заявление в связи с ракетными ударами по базе сирийской армии: "Во время удара химическим оружием страшной смертью погибли женщины, дети и даже прекрасные младенцы. Ракетный удар по авиабазе, где располагался склад, откуда осуществлялась химическая атака, был нанесён потому, что в жизненно важные интересы национальной безопасности Соединённых Штатов входит задача по предотвращению использования смертоносного химического оружия", — заявил он.

Ранее Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Как отреагировали на эту новость во Франции, где в самое ближайшее время должны пройти президентские выборы? "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", — гласит известная поговорка. Так кто же наши друзья и недруги в Пятой республике?

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд заявили, что ответственность за ситуацию в Сирии лежит на президенте Башаре Асаде. "Президент Асад единственный несёт ответственность за такое развитие событий. Повторное использование им химического оружия и его преступления против собственного населения требуют введения санкций, как на этом и настаивали Франция и Германия ещё летом 2013 года, после трагедии в Гуте", — таково их совместное заявление.

Самым ярым противником России и нынешнего сирийского руководства из всех нынешних кандидатов в президенты Франции является 49-летний Бенуа Амон. Кандидат в президенты Франции от родной для Олланда Социалистической партии заявил, что Асад ответственен за реакцию Вашингтона. "Башар Асад несёт ответственность за новую бойню. Он отравил газом детей, которых убили химическим оружием, что является неприемлемым преступлением", — сказал Амон. "Группировка "Исламское государство"* и Башар Асад — такие же варвары", — добавил он.

Вообще, победитель праймериз социалистов Бенуа Амон к России относится жёстче всех прочих кандидатов в президенты. В конце января он в интервью радиостанции RTL заявил, что политика в отношении России должна быть более решительной. "Перед нами агрессивный российский империализм. И по отношению к нему нам следует проявлять твёрдость, а вовсе не снисходительность", — заявил левый кандидат в недавнем интервью агентству AFP, полемизируя со взглядами на Россию своего соперника за голоса левых избирателей Жан-Люка Меланшона, как и Ле Пен, благосклонно относящегося к Москве.

5 апреля бывший министр образования сообщил о намерении проводить жёсткую политику в отношении России в случае избрания лидером Франции. Об этом он заявил во время больших предвыборных дебатов на телеканале BFM-TV. "Я хочу видеть президента-борца, противостоящего Путину и России…"

Другой кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон также является противником сближения с Россией. Он отметил, что остаётся неизменным в своей позиции по поводу воссоединения Крыма с Россией. "Я думаю, что в краткосрочной перспективе мы не будем поднимать вопрос Крыма. Но мы должны коллективными усилиями добиться деэскалации. Этого возможно добиться только при условии соблюдения минских соглашений всеми сторонами конфликта. Я против одностороннего снятия санкций. Я это говорил, когда был ещё министром. Я за то, чтобы у Европы был независимый, координированный вместе с Россией подход к этому процессу", — заявил Макрон. На вопрос, готов ли он признать воссоединение Крыма с Россией в обмен на что-то, политик ответил, что "это не на повестке дня".

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, "что говорить с Россией не значит забывать о том, что у нас разные ценности". "Если вы не поняли, то, в отличие от вас, я не хочу идти на сделки с господином Путиным. Если вы не поняли, то, в отличие от вас, я хочу проводить сильную, но ответственную политику", — заявил Макрон.

Кандидат в президенты выразил недовольство тем, что разрешением сирийского вопроса фактически занимаются только Россия и Иран. Это, по его мнению, провал как французской, так и европейской дипломатии. Недавно произошедшие в Алеппо события — это поражение для Франции и Европы. "Тот факт, что сегодня судьбу сирийского кризиса решает Россия при участии Ирана, неприемлем. Я хочу, чтобы Франция вновь нашла своё место, добилась дипломатического лидерства в поисках политического решения кризиса в Сирии, которое подразумевало бы единство основных действующих сил", — заявил Макрон.

Он также напомнил о необходимости "координированных международных действий в ответ на действия режима Башара Асада". "Я хочу, чтобы мы добились стабильности, политического решения с целью ликвидировать эти группировки. Вместе с этим есть режим Башара Асада. Очевидно, что, если я должен вкратце изложить мою мысль, я скажу: у Франции есть один враг — "Исламское государство" и другие террористические группировки, у сирийского народа — Башар Асад. Когда стабильность в Сирии будет достигнута, важно, чтобы международный суд выполнил свою работу", — заявил кандидат в президенты Франции от движения "Вперёд!".

Кроме того, Макрон выступил за проведение военной операции в Сирии, если вина Башара Асада в химической атаке на мирных жителей провинции Идлиб будет доказана. "Это не первое преступление Асада — там уже было 2013 нападений с применением химического оружия. Нам нужно международное вмешательство. Я выступаю за операцию под эгидой ООН", — цитирует Макрона издание Le Figaro.

Другой кандидат в президенты Франции, представитель правых "Республиканцев" Франсуа Фийон, занял довольно противоречивую позицию. Он заявил, что "ответ" Соединённых Штатов на предполагаемую химическую атаку "можно понять". Тут можно задать резонный вопрос: "Каким образом понять?" Одновременно он призвал избежать "прямой конфронтации" между Западом с одной стороны и Россией и Ираном с другой. На наших глазах происходит определённая эволюция оценок Фийона по отношению к России.

В период праймериз "Республиканцев" в конце прошлого года Фийон назвал абсурдной политику Олланда в отношении России, поскольку она подталкивает Москву к ожесточению и изоляции, а с крупнейшей в мире страной, ядерной державой, по его мнению, необходимо считаться. Политик подчеркнул, что, став президентом, он будет добиваться того, чтобы Франция строила собственную независимую политику, не подстраиваясь под интересы ни Вашингтона, ни Москвы.

В 2015 году Франсуа Фийон поддержал российскую военную кампанию в Сирии. "Мы должны радоваться тому, что Россия вмешалась. В противном случае "Исламское государство" было бы ещё сильнее", — объяснял правый кандидат в интервью изданию Valeurs actuelles. Фийон также указывал, что бороться с терроризмом нужно совместно с Россией, а Франция вместо этого "снабжала оружием группировки, которые, как позже выяснилось, являются экстремистскими".

Ранее кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франции Франсуа Фийон, в свою очередь, раскритиковал Запад за непоследовательность в отношении присоединения Крыма к России. Фийон сравнил это с предоставлением независимости Косову, заявив, что "мы сами изменяли границы", и напомнил о праве народов "самостоятельно распоряжаться своей судьбой".

Однако под воздействием разгоревшегося вокруг своего имени коррупционного скандала политик скорректировал высказывания по отношению к России в более негативном плане. "Вне зависимости от российского лидера это самая большая в мире по площади страна… и она опасна, потому что у неё много ядерного оружия", — заявил Фийон. "Россия — не демократическая страна с нестабильным и опасным режимом", — именно так недавно её охарактеризовал бывший премьер-министр Фийон в прямом эфире на канале France 2.

Самую благожелательную позицию по отношению к России по сирийскому вопросу заняла сегодня Марин Ле Пен. 7 апреля кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" заявила: "Я слегка удивлена, потому что Трамп неоднократно говорил, что не собирается делать из США мирового жандарма, и именно это он сделал вчера", — сказала Марин Ле Пен в эфире телеканала France 2. По её словам, необходимо было дождаться результатов независимого международного расследования, перед тем как давать военный ответ на предполагаемую химическую атаку. "Я бы не хотела, чтобы мы повторили сценарий Ирака, Ливии — тех процессов, которые повлекли за собой хаос и укрепили исламский фундаментализм", — добавила глава "Нацфронта". По её словам, необходимо продолжать вести диалог с Башаром Асадом, поскольку в Сирии нет больше "никого, кто заслуживает доверия".

Действительно, Марин Ле Пен права. До сих пор не было проведено никакого объективного расследования химической атаки, но виновником уже назвали Асада, хотя нет никаких доказательств его вины. И, прежде чем обвинять, тем более наносить ракетные удары, необходимо провести тщательное расследование. Становится понятным, что военная атака на Сирию со стороны США и, как следствие, политическая атака на Россию были заготовлены давно, как и выступление президента-социалиста Олланда. Надежды России на славное правление Трампа, похоже, не оправдались, а сменились полным разочарованием. Похоже, внешняя политика США становится ещё более непредсказуемой, чем это было при Обаме.

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