Немцы предложили России вложить $300 млрд в отказ от нефти и газа

2017 год в России официально объявлен Годом экологии. Чтобы как можно эффективнее развивать "зелёную" энергетику, страна в 2015-м стала членом международного отраслевого агентства IRENA. Как узнал Лайф, европейцы спустя почти два года решили-таки помочь Москве необходимыми знаниями и прислали в Минэнерго РФ подробный отчёт, объясняющий, как снизить долю нефтегаза в энергобалансе страны за счёт ветра, солнца и воды. Вот только стоить эта затея госбюджету будет $300 млрд.

В 2015 году Россия вступила в Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), штаб-квартира которого базируется в Германии. Основная цель Москвы — получить необходимые знания и технологии по возобновляемым источникам энергии. Первых плодов пришлось ждать почти два года.

Как стало известно Лайфу, IRENA на днях выслала России предложения по развитию возобновляемых источников энергии до 2030 года (документ есть у Лайфа). В Минэнерго РФ получение подтвердили и сказали, что накануне предложения были представлены на встрече первого замминистра Алексея Текслера с главой агентства Аднаном Амином.

Газ выдувают из России

IRENA предлагает России обратить внимание в основном на энергию воды, ветра и солнца. Согласно сценарию агентства, в котором рассматривается ускоренное увеличение доли возобновляемой энергетики в российском энергопотреблении, к 2030 году её объём в конечном потреблении достигнет 11.3%

Россия по стандартам IRENA в целом считается страной со среднеразвитой альтернативной генерацией. Этому факту Россия целиком и полностью обязана именно ГЭСам. Огромные плотины дают примерно пятую часть всей российской генерации, а в доле ВИЭ занимают и вовсе чуть ли не все 100% — 51,5 гигаватт из 51,7 ГВт всей альтернативной генерации.

В России же ГЭС не принято причислять к ВИЭ, поэтому, по российским данным, "возобновляемые" у нас занимают менее 1% от всех мощностей. Впрочем, по мнению IRENA, в альтернативной генерации у России потенциал выше, чем у большинства стран мира.

К примеру, возьмём тепловую генерацию. Сейчас доля "зелёной" энергетики в ней не превышает сотую долю процента, но, по мнению немцев, мы вполне можем её нарастить до 15%.

— В транспортном секторе будет наблюдаться самый большой темп роста использования возобновляемой энергии: к 2030 году он достигнет отметки 8% по сравнению с 1% в 2010-м, — считают в агентстве. — Разработка этих ресурсов может способствовать экономическому росту в сочетании с повышением энергетической безопасности. Не говоря уже о том, что это поможет России выполнить свои международные обязательства по Парижскому соглашению (о снижении выбросов).

Но у российской генерации есть одна хроническая болезнь — она избыточна, энергии производится больше, чем продаётся на внутреннем и внешнем рынках. По версии IRENA, средняя загрузка генерирующих мощностей не превышает 69%. Хотя ежегодно вводятся и выводятся из работы гигаватты мощности, места для ВИЭ в освобождающихся ячейках власти находят с трудом. Получается, для ввода этих самых ВИЭ придётся жертвовать уже использующимися ресурсами, к примеру, газом, предлагает IRENA.

Но и тут всё не так просто. По расчётам IRENA, постепенная замена газа на ВИЭ обойдётся России в $300 млрд (17 трлн рублей), то есть примерно по $21 млрд (1,2 трлн руб.) инвестиций ежегодно.

По сравнению с тем, что тратит на ВИЭ Россия — цифры фантастические, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

На 2017 год, по расчётам эксперта, Россия закладывает порядка $1,1 млрд инвестиций в ВИЭ — из них $0,4 млрд на ветрогенерацию, 0,4 млрд — на солнечную и $0,3 млрд — на строительство мини-ГЭС.

— У нас за последние годы ввели порядка 5 тыс МВт "зелёных" мощностей, в Европе столько за месяц вводится, — замечает он. — Планы Минэнерго по сравнению с тем, что советуют европейцы, кажутся смешными. $21 млрд — это по сегодняшнему курсу около 1,1 трлн рублей, столько примерно ежегодно тратится нами на энергетику традиционную.

Затраты можно "отбить", утверждают в IRENA.

— Сокращение внутреннего потребления нефти и газа также может создать потенциал для увеличения их экспорта, к примеру, в Китай и Европу. Это может дать дополнительные $8 млрд дохода ежегодно, — утверждают немцы.

"Даже если лишний газ и появится, всё равно неясно, а как его тем же китайцам доставлять", — не согласен Пикин.

— Во-первых, сетевой инфраструктуры доставки в Китай нет, во-вторых, промышленно развитые районы там находятся на юго-западе. Наконец, встаёт вопрос с тарифами — они, конечно, хотят низких. Китай и сам передовик во вводу ВИЭ.

"Правильный ответ — нет"

Несмотря на прогнозируемые IRENA миллиарды доходов, власти пока не следуют советам европейцев. До 2037 года доля ВИЭ вырастет до 4%, заявил после встречи с IRENA ответственный за переговоры замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

— Несмотря на обеспеченность России традиционными источниками энергии, мы являемся сторонниками перехода мировой энергетики к низкоуглеводному будущему. Так, с каждым годом в России увеличивается суммарная мощность вводимых объектов возобновляемой энергетики: если в 2015 году их мощность составила чуть менее 60 МВт, в 2016 году — более 70 МВт, то в 2017 году ожидается ввод порядка 125 МВт объектов ВИЭ, — утверждает министр.

Больших перспектив от ВИЭ в России ожидать не стоит, уверены в министерстве, и вот почему. Основной проблемой использования ВИЭ является их низкая экономическая конкурентоспособность по отношению к централизованной системе электроснабжения, считают там, перспективной областью применения ВИЭ в России являются только изолированные и удалённые районы.

Вряд ли переход на ВИЭ понравится и потребителю. Если кВт "газовой" энергии будет стоить ему около $0,04, то, по расчётам самой IRENA, энергия солнца стоит уже $0,35, ветра — $0,13, мини-ГЭС — $0,12. По данным отраслевого НП "Сообщество потребителей энергии", содержание 6 гВт мощности ВИЭ стоит экономике столько же, сколько оплата 100 гВт традиционной генерации. Неудивительно, что высоко затратные ВИЭ едва привлекают инвестиции. Прошлый год стал одним из самых провальных — к суммарным 51,7 млн кВт "зелёной" мощности России прибавилось всего 0,056 млн кВт, хотя в 2015 году этот показатель был 0,6 млн кВт.

— Эта мощность сегодня в несколько раз дороже традиционного электричества, — признавал в 2015 году сам замминистра Алексей Текслер. — А мы не считаем, что для России традиционная энергетика — какое-то проклятие. Если отойти в сторону и спросить по-честному, нужна ли нам альтернативная энергетика прямо сейчас, то правильный ответ — нет.