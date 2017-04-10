"Трамп ударил по Сирии не по совету дочери, она в Овальном кабинете для другого"

Сегодня в ряде СМИ появились сообщения, что решение нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат президент США Дональд Трамп принял "под влиянием" своей дочери Иванки. Однако опрошенные Лайфом эксперты не совсем согласны с такой трактовкой. По их мнению, Трамп, как опытный бизнесмен, назначил своих родственников на высокие государственные посты не для того, чтобы они "заставляли" его принимать те или иные решения.

Газета The Independent выступила с сенсационным заявлением: дочь склонила президента США дать приказ о нанесении авиаудара по Сирии. По версии издания, Иванка Трамп сказала отцу, что фото с места применения химического оружия "разбили ей сердце".

Поддавшись на уговоры дочери, президент отдал приказ выпустить ракеты. Эта версия не вызвала большого удивления, так как о роли Иванки в Овальном кабинете известно давно. Её супруг Джаред Кушнер является советником президента. При этом Иванка участвует во всех ключевых переговорах с участием отца.

Звёздный психолог Евгений Вольтов в разговоре с Лайфом предположил, что дочь едва ли могла повлиять на решение Трампа по такому важному вопросу, как ракетный удар по сирийской авиабазе. Он считает, что президент США назначил Иванку своим советником совсем по другим причинам. И поступил он при этом как грамотный бизнесмен.

— Думаю, что ни жена, ни дочь не оказывают на господина Трампа серьёзного влияния, — рассказывает Вольтов. — Я часто консультирую богатых родителей и детей. Очень часто родители при таком статусе и такой загруженности устраивают детей к себе на работу. Но это происходит не оттого, что отец подкаблучник, и не просто от любви к ребёнку. Это способ контроля. Таким образом отцы ограждают своих детей. От нежелательных политических и бизнес-союзов, любовных связей, браков, внебрачных детей, вредных привычек — наркотиков и алкоголя — и так далее.

Психолог Ольга Дворкина считает, что дочь имеет влияние на Трампа. Но оно явно не настолько велико, чтобы она была способна манипулировать президентом США при принятии столь важных решений.

— Видно, что у Дональда Трампа тесные отношения с дочерью, что у них тесная эмоциональная связь, и она, безусловно, имеет на него влияние, — рассказывает психолог Ольга Дворкина. — Но назвать его подкаблучником можно лишь условно. Он и в бизнесе, и в политике старается окружить себя своими людьми. А кому может человек доверять больше, чем своим родственникам? И эта стратегия оправдана. К тому же если говорить о влиянии женщин на крупных бизнесменов и политиков, то оно часто бывает огромно. И успех в бизнесе и политической карьере часто определяется именно женщиной. И во многом потому, что она искренне помогает мужу, отцу, сыну. Найти такого искреннего союзника и советника среди чужих людей, которые зачастую хотят банально подсидеть, намного сложнее. А авторитарные мужчины как раз обычно бывают окружены не союзниками, а соперниками. Я думаю, что Дональд Трамп прислушивается к мнению Иванки, но она не манипулирует им.

Как бы то ни было, но после того, как Америка нанесла удар по Сирии, Иванка опубликовала в "Твиттере" одобрительный пост. В свою очередь политологи считают, что решение о нападении было принято президентом совместно с администрацией, чтобы повысить свой авторитет среди американского истеблишмента.