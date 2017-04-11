США не смогут перевести авиацию на биотопливо к 2050 году

По оценкам исследователей Международного совета по чистому транспорту США (International Council on Clean Transportation), человечеству не хватит биомассы, необходимой для изготовления cовременного биотоплива, чтобы полностью заменить к 2050 году авиационный керосин и достичь нулевого выброса самолётами парниковых газов в атмосферу.

Как говорится в имеющемся у Лайфа докладе организации, в 2015 году объём вредных для атмосферы выбросов составил 780 млн тонн. Согласно прогнозам, к 2035 году эти показатели достигнут 1,1–1,5 млрд тонн углекислого газа. Потребности в биотопливе к 2050 году эксперты оценили в 24–37 эксаджоулей. Оценки же показывают, что к 2050 году доступного биотоплива будет в наличии только на четыре эксаджоуля (это позволит сократить выбросы СО2 на 360 млн тонн).

Немаловажным фактором, влияющим на осторожное отношение перевозчиков к биотопливу, являются затраты на его производство. Для производства тонны такого топлива необходимо от $1000 до $8000. Тогда как обычный авиакеросин стоит произвести $470–860 за тонну.

В качестве биотоплива для авиации эксперты рассматривали лигноцеллюлозу — комплекс лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы, имеющейся в древесине. Древесные отходы с высоким содержанием лигноцеллюлозы служат основным источником сырья для получения биологическими методами продуктов питания, животного корма, топлива и т.д.

Эксперты, опрошенные Лайфом, сомневаются в том, что массовый переход авиакомпаний на использование биотоплива будет происходить оперативно.

— Производство биотоплива сегодня весьма затратное. И с точки зрения экологии у биотоплива не всё идеально: сохраняются немалые энергозатраты при выращивании сырья, его переработке и транспортировке топлива. Полностью учитывая все издержки, связанные с производством биотоплива, можно прийти к выводу, что сегодня оно не является панацеей. До тех пор, пока цена на традиционное топливо на мировом рынке остаётся на достаточно низком уровне, биотопливо едва ли будет привлекательным для авиакомпаний. Авиаиндустрию можно будет переориентировать на новый вид горючего только одним способом: вводя и последовательно повышая экологические сборы, от которых будут полностью или частично освобождены компании, делающие ставку на биотопливо, — сказал Лайфу исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

— Мы видим, что сегодня параллельно с этой технологией бурно развиваются исследования по водородному топливу, а также по самолётам на электротяге. Да и традиционный керосин пока не сдаёт свои позиции — его потребление не снижается. Поэтому прогноз на ближайшие годы — постепенный рост доли керосина, получаемого из природного газа и, возможно, из растительного сырья. А в долгосрочной перспективе приоритет могут получить водородные и электрические технологии, обеспечивающие нулевые выбросы во время полёта, — добавил Олег Пантелеев.