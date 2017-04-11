Абрамович-младший продаёт половину своего главного нефтяного месторождения

Как стало известно Лайфу, компания 23-летнего Аркадия Абрамовича Zoltav resources ищет покупателя на долю в Колтогорской группе месторождений. Это главная нефтяная жила, находящаяся под контролем сына знаменитого олигарха Романа Абрамовича. По оценкам экспертов, речь идёт о продаже доли как минимум в 50%. Стоимость пакета может достигать $250 млн. Однако при всей "аппетитности" этого предложения существует ряд факторов, способных отпугнуть потенциальных покупателей...

Компания Zoltav resources, принадлежащая 23-летнему сыну Романа Абрамовича Аркадию и бизнесмену Валентину Бухтоярову (пакеты по 39% акций), ищет покупателя на долю в своей Колтогорской группе месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе.

На данный момент это крупнейший нефтяной актив компании и лично Абрамовича-младшего. Его запасы, по данным самой Zoltav, составляют порядка 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Согласно отчёту по прошлому году, компания смогла нарастить запасы группы и теперь ждёт инвестора.

— Наше намерение заключается в привлечении партнёра в лицензию на Колтогорские месторождения в подходящеее время, чтобы помочь в разработке этих месторождений, — указывается в имеющемся у Лайфа отчёте компании.

К продаже доли в лицензии компанию подтолкнуло отсутствие собственных средств для масштабной разработки крупного кластера. Пока здесь ведутся геологические работы, пишет компания. По российским стандартам определения запасов кластер безусловно крупный, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

— Но дело в том, что они учитывают как уже доказанные, так и пока не подтверждённые запасы, поэтому реальные рентабельные запасы неясны, — считает он.

Как рассказывал Лайфу знакомый с планами компании источник, Zoltav ищет партнёра для Колтогора уже не первый год, но пока существенных результатов так и не добился. Это косвенно говорит о том, что извлекаемых запасов, которые было бы не так дорого разрабатывать, здесь недостаточно, считает Юшков.

Всего у Zoltav три месторождения — газовое Бортовое в Саратовской области и два нефтяных Колтогорской группы в ХМАО. На сегодня ARA Capital Limited, названная по инициалам 23-летнего сына Романа Абрамовича Аркадия, ведёт добычу только на Бортовом (запасы в 21,2 млрд кубометров газа и 488 тыс. т нефти по международным стандартам).

В начале 2014 года Zoltav получила, по сути, первую производственную выручку, начав продажи газа "Газпрому". Впрочем, по последним данным, компания убыточна — на конец 2015 года она хотя и увеличила выручку на 41%, до $28,14 млн, тем не менее закончила год с чистым убытком в $4 млн.

С учётом падения стоимости нефти продажа газа уже не приносит тех доходов, которые ещё были в 2015 году, замечает в разговоре с Лайфом аналитик Barclays Майкл Коэн. По его оценке, с учётом выросших запасов и хорошей инфраструктуры месторождений стоимость всей группы может достигать $450–500 млн. Отметим, что покупка лицензии на участок некогда обошлась Абрамовичам в $26 млн.

На сегодня нефтекомпания является единственным известным активом Абрамовича-младшего. Компания котируется на Лондонской бирже. Если бы Аркадий решил продать весь свой пакет в компании, то это бы принесло ему, по расчётам Лайфа, около 15,7 млн фунтов стерлингов (1,1 млрд рублей).

— Вероятно, если Абрамовичу и удастся привлечь инвестора, то речь будет идти о паритетной разработке. Другими словами, стоимость именно выставленной на продажу доли может достигать $200–250 млн, что в нынешних условиях очень неплохие деньги, — рассказал Лайфу аналитик Майкл Коэн.

Впрочем, сама компания не сообщает, ведёт ли с кем-то переговоры о продаже. Ранее знакомые с планами Zoltav источники рассказывали Лайфу, что компания проявляет интерес к китайским инвесторам. Но официальный представитель Zoltav Том Кин переговоры отрицал. С представителем нефтекомпании связаться не удалось.

— Перспективы Zoltav при цене на нефть выше $80 были бы лучше, — признаёт Коэн. — Так как компания планирует добытую на Колтогоре нефть перерабатывать, а не продавать сырой, это отпугивает многих инвесторов — многие небольшие НПЗ сейчас уходят в убыток. В силу налоговых особенностей такие месторождения привлекательными назвать сложно.

Zoltav получила лицензии на Колтогорское месторождение через покупку в феврале 2013 года компании CenGeo за $26 млн у угольного магната Валентина Бухтоярова, до него CenGeo принадлежало "Газпром нефти". Сейчас крупнейшими акционерами Zoltav являются ARA Capital Limited Аркадия Абрамовича (39,62%), столько же у Bandbear Limited Бухтоярова, 4,48% — у Erlinad Holdings Limited давнего партнёра Абрамовича Давида Давидовича, 4,48% — у Crediton Invest Limited Михаила Уриса, также 2,4% — у Дмитрия Камышева, 1,6% — у Александра Соколова; около 7% Zoltav — в свободном обращении на Лондонской бирже.