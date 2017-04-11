Украина нам поможет. Арест крымского вина в Италии поднимет его продажи

Крымские вина оказались в центре скандала на выставке Vanitaly в Вероне. Бутылки убрали с российского стенда после того, как МИД Украины обратился в итальянскую полицию. Арест в Италии вызвал бурный протест крымских виноградарей. При этом российские маркетологи считают, что Украина, сама того не ведая, сделала продукции с российского полуострова отличный пиар в Европе. После скандала о ней узнало больше европейцев, чем за все последние годы.

После того как в Вероне арестовали крымские вина, глава совета ассоциации виноградарей и виноделов "Крымское бюро винограда и вина" Янина Павленко заявила, что инцидент с арестом крымского вина не остановит виноделов республики, которые планируют и дальше участвовать в международных выставках. Таким образом виноградари хотят познакомить со своей продукцией западных потребителей, которые о крымских винах пока знают мало.

— Объём поставок на мировой рынок крымского вина всегда был ничтожно мал, — рассказывает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — 45% выпивалось на Украине, 45% шло в Россию, и 10% расходилось по странам СНГ. Поставки на европейский рынок были ничтожно малы, просто мизерные. Поэтому можно сказать, что о крымском вине на Западе вообще мало кто знает.

Впрочем, как считают маркетологи, скандал может не осложнить, а, наоборот, облегчить жизнь крымских виноделов.

— Любой скандал привлекает внимание к продукту и любопытство потребителей, — считает маркетолог Евгения Краснова. — Поэтому можно сказать, что эта ситуация положение дел крымских вин не ухудшит точно, а улучшить может.

Директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман также считает, что скандал скажется на популярности продукции из Крыма.

— В то же время этот скандал с глупой стороны показывает Украину — зачем смешивать вино и политику, — считает Кауфман. — При этом интерес к крымским виноградникам сейчас растёт и среди итальянских, и среди калифорнийских инвесторов. Поэтому в ближайшее время узнаваемость крымских вин за границей в любом случае будет расти.