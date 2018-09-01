Сколько пачек денег нужно, чтобы купить бытовые вещи в Венесуэле: 10 примеров

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Сколько пачек денег нужно, чтобы купить бытовые вещи в Венесуэле: 10 примеров

2001
В Венесуэле экономический кризис длится уже несколько лет. В результате цены на самые необходимые продукты взлетели настолько, что жителям приходится отдавать за них несколько денежных пачек. Фотограф Карлос Гарсия Роулинс решил показать, как инфляция выглядит вживую. Он разложил продукты, а рядом с ними кучу денежных купюр, которые за них приходится отдавать. Взгляните сами, сколько налички таскают с собой венесуэльцы ради рулона туалетной бумаги...

Рулон туалетной бумаги стоит 2,6 млн боливаров (27 рублей)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

Упаковка прокладок обойдётся в 3,5 млн боливаров (36 рублей)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

За пачку макарон придётся отдать 250 тыс. боливаров (26 рублей)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

Два килограмма курицы стоят 14,6 млн боливаров (150 рублей)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

Кусок мыла можно купить за 3,5 млн боливаров (36 рублей)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

За упаковку риса жители платят 250 тыс. боливаров (26 рублей)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

Килограмм помидоров стоит 5 млн боливаров (51 рубль)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

Килограмм моркови обойдётся в 3 млн боливаров (31 рубль)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

Упаковку подгузников можно купить за 8 млн боливаров (82 рубля)

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

9,5 млн боливаров (98 рублей) жители Венесуэлы отдают за килограмм мяса

<p>Фото: Carlos Garcia Rawlins</p>

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