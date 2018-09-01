Сколько пачек денег нужно, чтобы купить бытовые вещи в Венесуэле: 10 примеров

Рулон туалетной бумаги стоит 2,6 млн боливаров (27 рублей)
Упаковка прокладок обойдётся в 3,5 млн боливаров (36 рублей)
За пачку макарон придётся отдать 250 тыс. боливаров (26 рублей)
Два килограмма курицы стоят 14,6 млн боливаров (150 рублей)
Кусок мыла можно купить за 3,5 млн боливаров (36 рублей)
За упаковку риса жители платят 250 тыс. боливаров (26 рублей)
Килограмм помидоров стоит 5 млн боливаров (51 рубль)
Килограмм моркови обойдётся в 3 млн боливаров (31 рубль)
Упаковку подгузников можно купить за 8 млн боливаров (82 рубля)
9,5 млн боливаров (98 рублей) жители Венесуэлы отдают за килограмм мяса
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