Место для Бахуса. Найдёт ли молдавское вино своего покупателя

В России ожидается увеличение поставок вина из Молдавии. Об этом заявил президент Владимир Путин. Лайф разбирался, какую нишу на российских прилавках может занять молдавское вино и кто может его оценить.

В 2013 году Роспотребнадзор запретил поставки вина из Молдавии. Эксперты ведомства обнаружили в нём вредные примеси и добавки. Правда, позже на российский рынок было разрешено поставлять вина нескольким молдавским компаниям, которые смогли доказать безопасность своей продукции. Сейчас торговые отношения с Молдавией налаживаются и ожидается увеличение поставок вина.

Правда, возникает большой вопрос, кто будет покупать молдавские вина. Особенно если учесть тот факт, что многие из них продаются в среднем ценовом сегменте. На полках они фактически конкурируют с винами Франции, Испании и Италии. В начале нулевых годов молдавское вино занимало 50–60% всего винного импорта. Сейчас это, скорее, экзотика на прилавках. Его доля — всего 2% среди импортных вин. Молдавских производителей заменили другие — и, соответственно, сложились новые устоявшиеся предпочтения у покупателей.

— На российском рынке кардинально изменилась ситуация. Российское вино заняло место молдавского вина. Ожидать какого-то прорыва не стоит. Но удвоить объёмы поставок Молдавия может. Это уже хорошо. Но даже если поставки удвоятся, это будет меньше, чем в 2005 году, — пояснил Лайфу директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Также, по мнению Вадима Дробиза, не спасёт ситуацию и низкая цена молдавских вин. В этом случае им вполне могут составить серьёзную конкуренцию недорогие российские и импортные столовые вина — французские, итальянские, испанские.

Другое мнение у сомелье Антона Кузнецова. Он отмечает, что качество и вкус вин Старого Света тоже сильно различаются. В низком ценовом сегменте у качественного молдавского вина есть хороший шанс занять свою нишу. Конечно, при условии, что больше не будет возникать скандалов вокруг его состава.

— Молдавским производителям придётся заново завоёвывать российскую аудиторию, — отмечает Антон Кузнецов. — И проще всего это будет сделать именно в низком ценовом сегменте. Если покупатель распробует вино, то продажи будут расти. Но если на полке рядом с ним будут стоять популярные вина Старого Света по аналогичной цене, то выберут их.

И тут совершенно не показательна история возвращения грузинских вин. Они занимают свою особую нишу — на любителя. Сказывается ещё и элемент ностальгии. По словам Антона Кузнецова, немаловажную роль играет и популярность грузинской кухни. Грузинские блюда вообще одни из самых популярных в России. Рестораны грузинской кухни встречаются и в центре, и в спальных районах. Само собой, там пьют и национальное вино. С Молдавией всё совсем иначе. К тому же покупатели банально отвыкли от молдавских вин, а незнакомые продукты всегда покупают хуже.

— Дело тут совсем не в качестве вина, а в рынке. Совсем другая продукция заняла умы и сердца наших потребителей. Женщины — основные потребители вина. Если на полках будут стоять молдавские вина в пределах 300–500 рублей и рядом с ними западноевропейские вина, дамы выберут последние. Им важно не качество, а сама романтика продукта. Молдавские вина хорошие, но свой ореол они утратили, — поясняет Вадим Дробиз.