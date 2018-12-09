Тайны шопинга. Мастера полок признались, как экономить в магазине

Мы идём в магазин за молоком и хлебом, а выходим с полными пакетами, длинным чеком и круглыми от негодования глазами. Это происходит из-за хитрой работы мерчендайзеров — мастеров раскладки товаров. Они делают так, что наше подсознание заставляет нас скупать всё, в том числе и ненужное. Мерчендайзеры подсказали Лайфу, как сходить в магазин только за необходимым, да ещё и сэкономить.

1. Берите корзинку, а не тележку

В большинстве супермаркетов всегда есть выбор из 2–3 корзинок и тележек. Не стоит брать большую, если нет цели закупиться на месяц вперёд. Дело в том, что огромную тележку подсознательно хочется заполнить. Мозг от этого получает удовольствие. Собственно, Сильван Голдман, изобретатель тележки, в 1937 году придумал этот, казалось бы, незатейливый инструмент в ходе мучительных размышлений о том, как заставить человека брать с прилавков как можно больше товаров. Также есть наблюдения, которые гласят, что с момента внедрения тележки в маркеты её средний объём увеличился вдвое.

2. Хлеб и молоко в конце магазина

Обращали ли вы внимание, что хлеб, молоко и прочие товары, за которыми мы чаще всего ходим в магазины, находятся в самом дальнем углу? Разумеется, это не случайно сложившаяся традиция. Мерчендайзеры специально ставят повседневные товары как можно глубже, чтобы по пути к ним человек видел много остальных продуктов. Таким образом вероятность спонтанной покупки всегда увеличивается.

3. Свежие продукты в глубине полок

Самые свежие продукты ставятся как можно глубже на полках. Если вам нужно самое свежее молоко, то лучше взглянуть на самый дальний пакет. Хотя мерчендайзер Ксения Хлынова отмечает, что работники магазинов поняли: покупатели стали умнее и лезут подальше за "сегодняшним". Поэтому самые свежие продукты иногда размещаются где-то посередине, чтобы обмануть покупателя.

4. То, что надо продать, — прямо перед глазами

— На уровне глаз мерчендайзеры всегда ставят то, что нужно продать в первую очередь. Это может быть как очень дорогой товар, так и дешёвый, но с истекающим сроком годности. По статистике, с нижних полок берут только 5% товара, поэтому там ставят продукты более свежие. Ведь вероятность того, что человек поднимет глаза, найдёт нужный товар, пусть и менее популярной марки, и купит его, выше, чем то, что он присядет и станет искать что-то на полках, — говорит мерчендайзер Ксения Хлынова.

5. Хорошие фрукты не сверху

Что касается овощей и фруктов. Как правило, в супермаркетах ящики стоят друг на друге. Самые "побитые" и несвежие стоят выше остальных. Если не полениться и заглянуть в ящики ниже, можно найти хорошие фрукты и овощи. А чтобы мандарины с веточками на выходе весили меньше, эти веточки можно отломить.

6. Товары на развес дешевле фасованных

— Товары, которые расфасованы, зачастую дороже точно таких же на развес. Это касается конфет, фруктов, овощей, орехов и печенья. Поэтому покупатель должен быть внимателен, когда хочет совершить выгодное приобретение, — говорит Ксения.

7. В магазин надо идти сытым

Мерчендайзер советует воздержаться от похода в магазин на голодный желудок. Особенно в тот, где есть свежая выпечка или свежеприготовленные блюда. Дело в том, что предприниматели нередко запускают в помещение магазина воздух из кухонь, который вмиг будит в человеке голодного маньяка, готового отдать любые деньги, например, за свежую хрустящую булку. Ещё в прошлом веке немецкие учёные из Падерборнского университета доказали, что за счёт применения ароматизации продажи возрастают на 6–15%.

8. Сначала еда, потом выпивка

Если идёте в магазин за выпивкой, особенно лёгкой вроде пива, сначала зайдите в раздел снэков и выберете оптимальный вариант. Иначе рискуете потратить денег больше. Дело в том, что рядом с пенным всегда висят закуски. Но не чипсы или арахис, а дорогие фисташки или вяленое мясо. Само собой, висят они там с расчётом, что вы их купите к пиву. Эта категория товаров называется сопутствующими товарами.

9. Всегда есть альтернатива навязанному товару

Если вы видите нагромождение бутылок, коробок или банок посреди пути или в конце ряда, знайте, что это тоже приём. Так мерчендайзеры хотят продать не самый дешёвый товар. Часто в этих конструкциях — кубах или пирамидах — продавцы специально нарушают идеальную форму по краям. Забирают несколько коробок или бутылок. Сделано это для того, чтобы покупатель подошёл, посмотрел и подумал: "Ну, раз берут, то популярно". Вероятнее всего, именно эту идею вам стараются внушить. Постарайтесь найти альтернативу товару, который красиво выложен в зале.

10. Составьте список

Постарайтесь заранее продумать список товаров, которые вам нужны, чтобы не попасться на уловки мерчендайзеров. Это очень важное правило, которым все пренебрегают. Ведь по статистике, 60–80% решений о покупке принимается именно в торговой зоне, а не за её пределами.