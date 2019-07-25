Людям из пробирки 40 лет. Сбылись ли самые страшные мифы об ЭКО

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Фото © Staff / Mirrorpix / Getty Image

Технология искусственного оплодотворения, появившаяся 41 год назад, породила немало страхов. Почему все боялись новых бездушных мутантов и супергероев?

25 июля 1978 года в Британии родилась Луиза Браун. Она стала первым человеком, появившимся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения. Рождение "ребёнка из пробирки" вызвало нешуточные страсти в стране. Этот исторический прорыв дал надежду одним и сильно напугал других. Но за 41 год, прошедший с начала эпохи ЭКО, многие из популярных тогда страхов к настоящему времени уже развеялись.

В результате ЭКО будут рождаться инвалиды

<p>Фото ©<a href="https://www.flickr.com/photos/zeissmicro/27771482282/" target="_blank"> Flickr / ZEISS Microscopy</a></p>

В первое время существовали опасения, что дети, зачатые столь необычным способом, будут иметь большое число врождённых аномалий развития и дефектов. За прошедшие 40 лет в различных странах мира было проведено множество исследований с целью выявить отклонения в здоровье "детей из пробирки".

Время показало, что дети, зачатые подобным способом, ничем не отличаются от остальных. Однако был выявлен незначительно повышенный (несколько десятых процента) по сравнению с обычным зачатием риск развития нескольких генетических заболеваний и врождённых дефектов — синдрома Ангельмана, синдрома Беквита — Видемана и синдрома Прадера — Вилли, а также т.н. волчьей пасти.

Но, по мнению многих специалистов, ключевую роль в аномалиях развития играет не метод оплодотворения, а т.н. родительский фактор: состояние здоровья родителей, возраст матери, течение беременности, наличие вредных привычек и т.п. вещи. Они также указывают на то, что к методу ЭКО чаще прибегают женщины в возрасте или имеющие некоторые проблемы со здоровьем, что ведёт к повышенному риску и при естественном зачатии. Поэтому говорить о некоем "факторе ЭКО" не совсем корректно.

"Дети из пробирки" будут отличаться от остальных

<p>Фото © Central Press / Getty Images</p>

Ещё одним популярным страхом было опасение того, что так называемые дети из пробирки по каким-то причинам будут отличаться от всех остальных. Дескать, вмешательство в подобные процессы, пусть и в добрых целях, до добра не доведёт. Наверняка такие дети будут "не от мира сего" и с какими-нибудь странностями или не будут испытывать чувств к родителям.

Однако и эти страхи были быстро развеяны. В настоящее время в мире насчитывается порядка 8 миллионов человек, зачатых при помощи ЭКО. Это совершенно обычные люди, не умеющие читать чужих мыслей, не контактирующие с обитателями далёкого космоса, не владеющие суперсилой и любящие своих родителей.

Среди них встречаются и достаточно известные люди. Например, греческий певец Константинос Аргирос, прославившийся ещё при рождении. Он, его брат и сестра стали первой тройней, родившейся в Греции в результате ЭКО.

Ещё один "ребёнок из пробирки" (первый в истории португалец) Карлуш Салейру не стал мировой звездой, но играл за юношескую (в её составе стал чемпионом Европы) и молодёжную сборные своей страны по футболу.

В 2014 году конкурс красоты "Мисс мира" выиграла южноафриканская модель Ролин Страусс, которая не скрывает, что является "ребёнком из пробирки".

"Дети из пробирки" будут подвергаться дискриминации

<p>Фото © Keystone / Getty Images</p>

Такие опасения возникли на фоне реакции общества на рождение в Британии первого искусственно зачатого человека. Тогда, в конце 70-х, казалось, что общество просто не готово к таким технологиям. Супружеской паре, которой посчастливилось стать первыми в истории родителями "ребёнка из пробирки", приходили сотни негодующих писем. В которых бранили не только их, но и ребёнка, которого называли "искусственным выродком" и "чудовищем".

Но опасения оказались напрасными. Эта волна очень быстро схлынула. В других странах, где интерес прессы к первым "детям из пробирки" также был очень велик, подобных инцидентов уже не наблюдалось. Люди во всех странах очень быстро привыкли к новым технологиям.

"Дети-конструкторы"

<p>Фото © Birmingham Post and Mail Archive / Mirrorpix / Getty Images</p>

Поскольку метод ЭКО предполагает имплантацию в матку эмбриона, существовали опасения, что на этой стадии человеческий эмбрион может быть подвергнут генной модификации. А там уже и до нацистской евгеники недалеко. И вот уже разворачивается картина мрачных и пугающих антиутопий с искусственно выращенными для тоталитарного общества идеальными людьми. Но ничего подобного в реальности не случилось.

Современные технологии в целом позволяют проводить некоторые генные модификации. Однако в настоящее время они невозможны по причине строжайшего запрета на подобные манипуляции, который действует почти во всех странах на законодательном уровне и вряд ли будет отменен в обозримом будущем.

В настоящее время разрешена только преимплантационная генетическая диагностика эмбриона на предмет некоторых наследственных генетических заболеваний. Как правило, она проводится в том случае, если кто-то из родителей страдает этими болезнями. В большинстве стран родителям запрещено даже влиять на пол будущего ребёнка. Так что и в этом случае страх перед мрачным будущим оказался напрасным.

Автор:
Евгений Антонюк
ЕА
Евгений Антонюк
Историк
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