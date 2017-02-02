Охотники за скорбью. Кто и как будет контролировать похоронный бизнес

Правительство отказалось от идеи лицензировать сферу ритуальных услуг, но готово отдать её под контроль местных властей.

Студентка Светлана молча сидит возле кровати своей бабушки. Та умерла около получаса назад от затяжной болезни. Деньги в семье на её похороны были заготовлены заранее.

— Здравствуйте. Вас беспокоит похоронное бюро. Мы знаем, что у вас случилось горе, соболезнуем вам. В эту трудную минуту мы готовы помочь вам организовать похороны и все необходимые процедуры по оформлению документов, — затараторил заученной скороговоркой в телефонной трубке женский голос.

— Спасибо, мы сами займёмся похоронами бабушки, — деликатно сказала Светлана.

Однако назойливые телефонные звонки с предложениями организовать похороны посыпались один за другим от разных компаний. Одна фирма даже успела отправить по адресу спецмашину для доставки тела в морг. Вскоре в дверь стали буквально ломиться агенты, наперебой рекламируя услуги именно своих компаний.

— Я не понимаю, откуда вы все взялись, — кричала на них убитая горем и поражённая наглостью агентов Светлана. — Мы никого ещё не вызывали! Откуда у вас адрес и телефон?!

Стервятники

Эксперты говорят, что такие истории ежедневно повторяются во многих семьях России.

— Все коммерческие ритуальные компании имеют негласные соглашения с врачами скорой помощи, участковыми врачами, социальными работниками. Они точно знают, когда, где и кто умер или вот-вот умрёт. На этом строится весь похоронный бизнес — кто раньше приехал, тот больше заработал, — рассказывает Лайфу сотрудница одной из похоронных компаний города Иваново, пожелавшая не называть своё имя.

Основной принцип современной ритуальной коммерции — как можно быстрее "заболтать" родственника умершего человека, пользуясь его состоянием, чтобы он согласился оплатить услуги организации похорон, рассказывает директор муниципального казённого учреждения Вологды "Ритуал" Наталия Павлова.

— Приходит похоронный агент и рассказывает, что организовать похороны официально очень трудно сейчас. Но у него якобы везде есть блат: на кладбище он за небольшую сумму решит вопрос с местом, у него есть договорённости в загсе, и он поможет быстро получить документы. В результате общая стоимость со всеми этими "услугами" вырастает в два раза, — рассказывает Павлова.

Пользуясь расстроенными чувствами родственников, дополнительную плату у них обязательно попросят в морге, магазине ритуальных принадлежностей, в конторе по изготовлению памятника, в ритуальном зале при организации прощания и, конечно, на кладбище. Во всех этих местах работает как минимум по две-три частные компании, которые предлагают свои услуги.

Безусловно, все эти компании сражаются за свой участок на рынке печальных услуг. В мае 2016 года такое противостояние привело к массовой драке на Хованском кладбище в Москве. В результате вооружённого столкновения три человека погибли, десятки получили ранения. Эксперты тогда в один голос заговорили о необходимости как можно быстрее принять новый закон, который бы регулировал рынок.

Местный контроль

Изменения в законодательство о погребении и похоронном деле в России обсуждают уже почти 6 лет. Действующий сейчас федеральный закон от 1995 года давно устарел и фактически не работает.

За последние годы было опубликовано несколько проектов нового закона "О похоронном деле в Российской Федерации". Последняя версия документа, разработанная Минстроем, включает положения о лицензировании отдельных видов ритуальных услуг. Эта функция должна быть возложена на специальный орган, уполномоченный Правительством РФ.

По данным Лайфа, 18 января 2017 года в правительстве России состоялось совещание вице-премьера Дмитрия Козака с замминистрами, руководителями ведомств и начальниками профильных департаментов Москвы и Санкт-Петербурга.

Все положения о лицензировании похоронного бизнеса решили исключить из готовящегося законопроекта. Вместо этого правительство предлагает контроль за сферой ритуальных услуг муниципалитетам. По идее, региональные чиновники будут самостоятельно отбирать ритуальные компании и заключать с ними соглашения. Только фирмы с договорами смогут работать на рынке.

Чтобы ритуальные конторы не могли заниматься самоуправством и навязывать клиентам свои товары и услуги, в каждом конкретном случае они должны будут заключить договор с человеком, взявшим на себя обязанность по организации похорон. Плату можно будет взимать только за услуги, заранее согласованные с заказчиком. А за навязывание погребальная контора может лишиться соглашения с муниципалитетом.

Ритуальные компании обязаны будут предоставлять гарантированный минимум погребальных услуг. Это касается случаев, когда умер одинокий человек либо когда опекой покойного занимался дом престарелых или другое госучреждение. В российских регионах гарантированный минимум на оплату таких похорон составляет около 7 тысяч рублей.

В правительстве отказались также и от внедрения в России так называемой единой системы учёта умерших и мест захоронения. Включение этих положений в закон активно лоббировали компании, предоставляющие информационные услуги. Они планировали брать деньги с пользователей, которые решат найти могилу своего родственника, находящуюся, скажем, в другом регионе. Зато муниципалитеты теперь должны будут передавать информацию о месте захоронения человека в загсы. И уже у них любой желающий сможет поинтересоваться, где находится могила родственника.

В Правительстве РФ дали на доработку законопроекта 30 дней. В конце февраля документ уже может быть передан на рассмотрение в Госдуму.

Лицензию сгубила коррупция

Участники самого рынка ритуальных услуг не видят для себя ничего опасного в новом законопроекте.

— В маленьких городах проблема стоит не так остро. Там и сейчас практически все компании на виду. Но теперь можно будет прописать в договоре чётко права и обязанности. Все недобросовестные ритуальные компании решат, что им удобнее уйти с рынка. Общее число таких контор наверняка уменьшится, если эти нововведения будут утверждены, — считает сотрудница ритуальной фирмы из Иванова.

Местные власти вполне смогут отрегулировать ритуальную сферу с учётом культуры, религии, традиции конкретной местности, говорят эксперты. При этом чёткие требования в законе должны быть обозначены, считает президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш.

— Лицензирование вводить не обязательно. Достаточно просто чётко прописать требования к организациям, которые хотят работать в этом бизнесе. И государство может это прописать законом, постановлением или другим нормативным актом, — уверен Кодыш.

Отказ от идеи введения лицензирования в ритуальной сфере, по мнению эксперта, может быть связан с коррупцией. Кодыш уверен, что в современной России получить лицензию даже недобросовестной компании намного проще, чем договориться с мэром или губернатором.

— Люди говорят, что всё можно купить, — говорит Кодыш. — У кого есть деньги, тот всё равно купит себе эту лицензию с учётом коррупционной составляющей. Слишком большие деньги стоят на кону.