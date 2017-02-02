Охотники за скорбью. Кто и как будет контролировать похоронный бизнес
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Студентка Светлана молча сидит возле кровати своей бабушки. Та умерла около получаса назад от затяжной болезни. Деньги в семье на её похороны были заготовлены заранее.
— Здравствуйте. Вас беспокоит похоронное бюро. Мы знаем, что у вас случилось горе, соболезнуем вам. В эту трудную минуту мы готовы помочь вам организовать похороны и все необходимые процедуры по оформлению документов, — затараторил заученной скороговоркой в телефонной трубке женский голос.
— Спасибо, мы сами займёмся похоронами бабушки, — деликатно сказала Светлана.
Однако назойливые телефонные звонки с предложениями организовать похороны посыпались один за другим от разных компаний. Одна фирма даже успела отправить по адресу спецмашину для доставки тела в морг. Вскоре в дверь стали буквально ломиться агенты, наперебой рекламируя услуги именно своих компаний.
— Я не понимаю, откуда вы все взялись, — кричала на них убитая горем и поражённая наглостью агентов Светлана. — Мы никого ещё не вызывали! Откуда у вас адрес и телефон?!
Стервятники
Эксперты говорят, что такие истории ежедневно повторяются во многих семьях России.
— Все коммерческие ритуальные компании имеют негласные соглашения с врачами скорой помощи, участковыми врачами, социальными работниками. Они точно знают, когда, где и кто умер или вот-вот умрёт. На этом строится весь похоронный бизнес — кто раньше приехал, тот больше заработал, — рассказывает Лайфу сотрудница одной из похоронных компаний города Иваново, пожелавшая не называть своё имя.
Основной принцип современной ритуальной коммерции — как можно быстрее "заболтать" родственника умершего человека, пользуясь его состоянием, чтобы он согласился оплатить услуги организации похорон, рассказывает директор муниципального казённого учреждения Вологды "Ритуал" Наталия Павлова.
— Приходит похоронный агент и рассказывает, что организовать похороны официально очень трудно сейчас. Но у него якобы везде есть блат: на кладбище он за небольшую сумму решит вопрос с местом, у него есть договорённости в загсе, и он поможет быстро получить документы. В результате общая стоимость со всеми этими "услугами" вырастает в два раза, — рассказывает Павлова.
Пользуясь расстроенными чувствами родственников, дополнительную плату у них обязательно попросят в морге, магазине ритуальных принадлежностей, в конторе по изготовлению памятника, в ритуальном зале при организации прощания и, конечно, на кладбище. Во всех этих местах работает как минимум по две-три частные компании, которые предлагают свои услуги.
Безусловно, все эти компании сражаются за свой участок на рынке печальных услуг. В мае 2016 года такое противостояние привело к массовой драке на Хованском кладбище в Москве. В результате вооружённого столкновения три человека погибли, десятки получили ранения. Эксперты тогда в один голос заговорили о необходимости как можно быстрее принять новый закон, который бы регулировал рынок.
Местный контроль
Изменения в законодательство о погребении и похоронном деле в России обсуждают уже почти 6 лет. Действующий сейчас федеральный закон от 1995 года давно устарел и фактически не работает.
За последние годы было опубликовано несколько проектов нового закона "О похоронном деле в Российской Федерации". Последняя версия документа, разработанная Минстроем, включает положения о лицензировании отдельных видов ритуальных услуг. Эта функция должна быть возложена на специальный орган, уполномоченный Правительством РФ.
По данным Лайфа, 18 января 2017 года в правительстве России состоялось совещание вице-премьера Дмитрия Козака с замминистрами, руководителями ведомств и начальниками профильных департаментов Москвы и Санкт-Петербурга.
Все положения о лицензировании похоронного бизнеса решили исключить из готовящегося законопроекта. Вместо этого правительство предлагает контроль за сферой ритуальных услуг муниципалитетам. По идее, региональные чиновники будут самостоятельно отбирать ритуальные компании и заключать с ними соглашения. Только фирмы с договорами смогут работать на рынке.
Чтобы ритуальные конторы не могли заниматься самоуправством и навязывать клиентам свои товары и услуги, в каждом конкретном случае они должны будут заключить договор с человеком, взявшим на себя обязанность по организации похорон. Плату можно будет взимать только за услуги, заранее согласованные с заказчиком. А за навязывание погребальная контора может лишиться соглашения с муниципалитетом.
Ритуальные компании обязаны будут предоставлять гарантированный минимум погребальных услуг. Это касается случаев, когда умер одинокий человек либо когда опекой покойного занимался дом престарелых или другое госучреждение. В российских регионах гарантированный минимум на оплату таких похорон составляет около 7 тысяч рублей.
В правительстве отказались также и от внедрения в России так называемой единой системы учёта умерших и мест захоронения. Включение этих положений в закон активно лоббировали компании, предоставляющие информационные услуги. Они планировали брать деньги с пользователей, которые решат найти могилу своего родственника, находящуюся, скажем, в другом регионе. Зато муниципалитеты теперь должны будут передавать информацию о месте захоронения человека в загсы. И уже у них любой желающий сможет поинтересоваться, где находится могила родственника.
В Правительстве РФ дали на доработку законопроекта 30 дней. В конце февраля документ уже может быть передан на рассмотрение в Госдуму.
Лицензию сгубила коррупция
Участники самого рынка ритуальных услуг не видят для себя ничего опасного в новом законопроекте.
— В маленьких городах проблема стоит не так остро. Там и сейчас практически все компании на виду. Но теперь можно будет прописать в договоре чётко права и обязанности. Все недобросовестные ритуальные компании решат, что им удобнее уйти с рынка. Общее число таких контор наверняка уменьшится, если эти нововведения будут утверждены, — считает сотрудница ритуальной фирмы из Иванова.
Местные власти вполне смогут отрегулировать ритуальную сферу с учётом культуры, религии, традиции конкретной местности, говорят эксперты. При этом чёткие требования в законе должны быть обозначены, считает президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш.
— Лицензирование вводить не обязательно. Достаточно просто чётко прописать требования к организациям, которые хотят работать в этом бизнесе. И государство может это прописать законом, постановлением или другим нормативным актом, — уверен Кодыш.
Отказ от идеи введения лицензирования в ритуальной сфере, по мнению эксперта, может быть связан с коррупцией. Кодыш уверен, что в современной России получить лицензию даже недобросовестной компании намного проще, чем договориться с мэром или губернатором.
— Люди говорят, что всё можно купить, — говорит Кодыш. — У кого есть деньги, тот всё равно купит себе эту лицензию с учётом коррупционной составляющей. Слишком большие деньги стоят на кону.
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