Чиновники с аппетитом. Средняя сумма взятки в России превысила 300 тысяч рублей

Как выяснил Лайф, в 2016 году российские чиновники требовали откаты и взятки в два раза крупнее, чем это было в позапрошлом году.

Как рассказали Лайфу в МВД РФ, если в 2015 году средний размер взятки и коммерческого подкупа составлял 188 тысяч рублей, то в 2016 году он уже оценивался в 328 тысяч рублей. Эксперты говорят, что размер взяток в России вырос из-за волатильности валют, экономического кризиса и инфляции.

В МВД поясняют, что сама цифра "средней взятки" достаточно приблизительная, а рассчитывается по следующей схеме.

– Специалисты Главного информационного аналитического центра (ГИАЦ) МВД РФ суммируют количество возбуждённых уголовных дел по статье "Взятка" за год, а затем делят это количество на общую сумму взяток, которые фигурируют в делах за год, — поясняют полицейские.

Вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что увеличение средней суммы взятки связано с валютными скачками: теперь коррупционеры предпочитают брать в долларах и евро или привязывают их рублёвый эквивалент к курсу Центробанка.

– В кризис у бизнеса становится все меньше возможностей найти деньги для развития или даже просто для выживания. А взять их можно только из бюджета. Например, выиграть государственный тендер. Однако за участие и победу в торгах чиновники просят благодарности, — говорит Абзалов. — А поскольку количество желающих получить доступ к бюджетной кормушке только растёт, а финансовые возможности бюджета с 2015 до 2016 года сократились, то величина благодарности чиновников возросла.

Юрист Александр Островский считает, что приведённые МВД РФ цифры условны и высчитать средний размер взятки в России из-за высокой латентности данного вида преступления, невозможно.

— Точного количества людей, которые давали или брали взятки в России, выяснить невозможно. Это связанно с тем, что данные преступления латентны, так как выгодны и дающему взятку, и тому, кто её получает, — заявил Лайфу юрист Островский. — А единственная возможность зафиксировать и раскрыть такие преступления — это сотрудничество с правоохранительными органами человека, дающего взятку, или того, у которого её вымогают.

По данным Генпрокуратуры, количество преступлений по статье Уголовного кодекса "Получение взятки", в 2016 году в России снизилось на 17,2% по сравнению с прошлым годом. Если в 2016 году было зафиксировано 5297 взяток, то в 2015 году — 6399.

Прокуратура выяснила, что больше всего таких дел возбуждали в Москве: в 2016 году — 258, а годом ранее — 265.

Средний размер взятки в столице в 2016 году вырос: по данным ГУ МВД РФ по Москве, в 2,5 раза и составляет теперь почти 2 миллиона рублей. Годом ранее средняя взятка оценивалась в 654 тысячи рублей.

По мнению члена Общественной палаты РФ, первого заместителя председателя комиссии по общественной безопасности Дмитрия Чугунова, количество уголовных дел о получении взятки в 2016 году стало меньше, в том числе и из-за коррупции силовиков.

— У правоохранителей, как и у чиновников, в прошлом году сократилось количество кормушек, поэтому они охотно становятся частью коррупционной цепочки: бизнесмен — чиновник — победитель тендера на выполнение государственного заказа, — говорит общественник.

Председатель Национального антикоррупционного комитета(НАК) Кирилл Кабанов уверен, что бороться с коррупцией в России начнут тогда, когда все правоохранительные органы — от МВД до Генеральной прокуратуры — станут реально выполнять президентский указ "О Национальном плане противодействия коррупции", а не декларировать его на различных совещаниях.

В самих же правоохранительных органах не скрывают, что взяточничество приняло в России масштабы национального бедствия. По подсчётам экспертов, ежегодный ущерб экономике России от взяток составляет сотни миллионов долларов.