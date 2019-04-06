Он пролежал в постели 70 дней. Чего не сделаешь ради науки и премии в 1,2 млн

Эндрю Иваницки принял участие в необычном исследовании NASA о влиянии невесомости на человеческий организм.

"Получать деньги просто за то, что валяешься в постели? Сначала это похоже на рай. Но потом понимаешь, что обычные действия — приём душа, отправление нужды, сон — превратились для тебя в непростые задачи", — рассказывает Эндрю Иваницки. Он принял участие в исследовании NASA, с помощью которого учёные хотят понять, как уменьшить негативное влияние невесомости на космонавтов.

Суть эксперимента заключается в том, что испытуемый долгое время находится в лежачем положении. В таких условиях в организме начинают происходить изменения, похожие на те, что бывают вызваны продолжительным пребыванием в невесомости. Иваницки не вставал с постели на протяжении 70 дней. За это ему заплатили 18 тысяч долларов (около 1,2 млн в рублёвом эквиваленте).

Впервые за долгое время у меня не было никаких забот. Я с утра до ночи читал, играл в компьютерные игры или просто медитировал. Я был действительно благодарен за предоставленную возможность побыть в изоляции Эндрю Иваницки

Через какое-то время Иваницки начал испытывать психологическое напряжение: приёмы диетической пищи сменялись монотонными медицинскими тестами, и всё это лишь навевало на него скуку. Но настоящим испытанием стала тоска по любимой девушке, которую однажды пустили повидаться ним.

Она бросилась обнимать и целовать меня, но медсестра пресекла все попытки физического контакта. Мы не могли погулять и даже поужинать вместе (диета!). Но её визит напомнил мне о той жизни, которая ждала снаружи, и это придало мне сил Эндрю Иваницки

Когда медсёстры впервые привели Эндрю в вертикальное положение, они предупредили, что до него ни один из испытуемых не выдерживал и 15 минут на ногах. Иваницки не стал исключением. Увидев, что он теряет сознание, персонал научного центра вернул его в кровать. Так началось его возвращение в реальный мир, которое продлилось ещё две недели.

Получив причитающийся ему гонорар, Иваницки задумался о том, чтобы принять участие ещё в одном исследовании: добровольцам обещали две тысячи долларов за 10-дневные испытания новой вакцины от гриппа. А NASA снова ищет желающего прилечь на пару месяцев — на этот раз женщину.

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