Колдунам нагадали суд. Разоблачители мифов против экстрасенсов

Накануне в Москве экстрасенсы и колдуны собрали пресс-конференцию. Они требовали принятия закона, который бы защитил их права. Главный российский разоблачитель мифов о магии и колдовстве учёный Александр Панчин рассказал Лайфу, что это к колдунам следует отнестись со всей строгостью.

Экстрасенсов не существует

С 2015 года мы с коллегами организовываем премию Гудини, где предлагаем миллион рублей за демонстрацию сверхъестественных способностей. Мы встречаемся с людьми, даём им задание, снимаем на видео. У нас было 18 человек. У нас была финалистка "Битвы экстрасенсов" и некоторые другие участники шоу про экстрасенсов. Ни одного подтверждённого факта суперсил. Хотя изначально участники оптимистично настроены, заявляют: да, это испытание, с которым я справлюсь.

Участнику нужно отвечать одному из трёх условий: прислать видеодоказательство суперспособностей, показать заключение реального учёного, где тот подтверждает суперсилу, ну и третье — широкая медийная известность экстрасенса, чтобы про него писали или снимали телерепортажи.

Такие премии за паранормальные способности существуют очень давно и по всему миру. Первым награду предлагал Гарри Гудини — знаменитый иллюзионист. Потом был фонд Джеймса Рэнди — он вплоть до миллиона долларов платил. Суммарный объём призов в какой-то момент превышал 2,5 миллиона долларов. Если бы хоть один человек имел паранормальные способности, он мог бы по этим премиям проехать и неплохо заработать.

Я не борюсь с фольклором и суевериями. Проблема не в том, что люди рассказывают друг другу мистические истории. Истории могут быть и прекрасными, и замечательными. Но люди могут делать из них далеко идущие выводы. А эти выводы — серьёзно влиять на жизнь. Например, когда вера людей в сверхъестественное переходит в веру в паранаучную медицину, то есть люди обращаются к целителям, гомеопатам, экстрасенсам, чтобы те вылечили их от заболеваний.

Не нужно министерства магии — хватит Уголовного кодекса

Вокруг темы сверхъестественного есть огромный бизнес в сотни миллионов рублей, который эксплуатирует человеческие заблуждения и страхи. Меня возмущает, что существуют люди, зарабатывающие свои состояния таким нечестным способом.

Этически люди имеют право говорить что хотят и верить во что хотят. Но если мы говорим про коммерческие услуги, то здесь нужно бороться с недобросовестным маркетингом. Одно дело, если бы людей информировали, что услуга (предсказание, лечение наложением рук, приворот и прочее) носит развлекательный характер и не работает и, прежде чем заплатить свои деньги, они бы подписывали соответствующую бумажку, проблем бы не было.

Ну вот представьте, приходит человек к экстрасенсу, а тот его предупреждает: это будет перформанс. Такой вид искусства. Это не имеет никакого отношения к реальности. Но, если вы в это верите, я сделаю так, как принято. Если человек в курсе, что с точки зрения всей современной науки ничего не случится и всё это игры разума, но продолжает верить и хочет, то это его личное дело и он несёт ответственность.

Но если его не предупредили и ввели в заблуждение, например, сказали, что наложение рук избавит от рака, то это уже мошенничество, и у вас для этого есть статья в Уголовном кодексе "Мошенничество".

Есть же защита прав потребителей. Вот я покупаю смартфон, а он не работает. Но я покупал его, думая, что он работает, значит, мне должны вернуть деньги. В случае с магией мы знаем, что она не работает. И если человек пользуется магией, считая, что это ему поможет, то происходит тот же самый обман. И государство могло бы человека от обмана защитить.

Но кому-то помогает

Есть популярный аргумент среди сторонников сверхъестественного исцеления и альтернативной медицины: мне помогло.

Это так называемая ошибка выжившего. Людей, которым не помогло, больше. Но они уже не расскажут об этом. Вторая — это ошибка следствия. Люди считают, если одно событие следовало за другим, эти события связаны, например, если человек говорит: я плохо себя чувствую, я сходил к целителю — и мне помогло. Зачастую такой связи нет. Это как "мы зарезали жертвенного петуха — и взошло солнце". Не значит, что, если жертвенного петуха не зарезать, солнце не взойдёт.

Чтобы доказать связь между способом лечения и выздоровлением, нужно делать выборку. Изучать не одного человека, а группу. Группу разделить на две части: одну подвергать воздействию, другую не подвергать воздействию. И так далее. И многие заболевания проходят сами. У нас есть иммунная система, которая миллион лет эволюционировала и с большинством заболеваний неплохо-таки справляется. И в итоге её заслуги приписываются экстрасенсам, целителям и прочим.

А вред от паранормального разный. Бывает, люди просто впустую тратят свои деньги, хотя могли бы купить нормальные лекарства или еду. А ведь люди ещё тратят время, которое может быть ключевым фактором. Если бы они сразу обратились к нормальному врачу, а не к мистическому шаману, то шансы на выздоровление были бы намного выше.

У нас постоянно эта вера в сверхъестественное навязывается. Программы про экстрасенсов имеют очень высокие рейтинги. Мне постоянно пишут люди, которые рассказывают о странных событиях и мистических силах, что встречались в их жизни. А мне приходится их в этом разубеждать. Есть, конечно, те, которых не переубедишь, но с ними ничего не поделать.