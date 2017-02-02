Иллюзия обмана: как звезда "Битвы экстрасенсов" кидает на деньги поклонников

25-летний участник популярного проекта "Битва экстрасенсов", а также герой шоу на ТВ-3 "Дневник экстрасенса" Юлий Миткевич-Далецкий решил провести вебинар на тему мнемотехники. Супруг звезды того же шоу — Татьяны Лариной — обещал слушателям онлайн-курса за 7 часов значительно улучшить их память и научить быстро запоминать имена и лица. Стать учеником медиума можно было за 6000 рублей. Объявление о семинаре, который должен был стартовать ещё в октябре, до сих пор висит на официальной странице Далецкого, которую регулярно рекламирует и его супруга Татьяна Ларина. Однако обещанный вебинар так и не прошёл.

Заявленный на октябрь вебинар по мнемотехнике от экстрасенса Далецкого, за который ученики отдали по 6000 рублей, не состоялся.

В разговоре с Лайфом одна из несостоявшихся учениц Далецкого сообщила, что до сих пор пытается получить свои деньги обратно.

— Я перевела нужную сумму на карту Далецкого за несколько дней до семинара. Из обещанных двух дней вебинара Юлий провёл только одну ознакомительную лекцию, на которой ничего не рассказал о мнемотехнике. На этой лекции он пообещал нам, что проведёт вебинар чуть позже и извинился за задержку, связанную с его загруженностью на съёмках, —рассказала Лайфу Мария Лещёва. — В итоге ничего не состоялось, а деньги мне никто не вернул. Я писала Далецкому во всех соцсетях, а он просто заблокировал меня. Я поняла, что Юлий — обычный мошенник, и обратилась за помощью в полицию. Моё заявление принято — уже ведётся расследование.

В разговоре с Лайфом Юлий Миткевич-Далецкий прокомментировал ситуацию с несостоявшимся вебинаром. Экстрасенс заявил, что вернёт деньги в ближайшее время.

— Да, действительно, я приглашал людей на вебинар по мнемотехнике, и я его провёл. Семинар сопровождался сложным графиком съёмок, из-за чего он откладывался. Первый раз я провёл его на "Ютубе"в прямом эфире, затем отправлял запись по почте. Из-за постоянных переносов вебинара, возможно, вышла ошибка, и кто-то мог не получить запись. Тем, кто её не получил, деньги будут возвращены в ближайшее время, а следующий семинар для пострадавших будет бесплатным.