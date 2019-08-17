Инфаркт, лекарства или ФБР. Загадки смерти Элвиса Пресли

Миллионам поклонников было слишком трудно примириться со смертью ещё совсем молодого кумира. Так возникло несколько версий об инсценировке смерти Короля рок-н-ролла.

16 августа 1977 года в поместье Грейсленд было обнаружено тело 42-летнего Элвиса Пресли. Ещё при жизни его прозвали Королём рок-н-ролла, или просто Королём, его пластинки расходились тиражами в сотни миллионов экземпляров, Пресли стал символом Америки и одним из самых популярных музыкантов в истории. Неудивительно, что миллионы поклонников не смогли примириться с внезапной смертью совсем ещё молодого артиста и упрямо верили в то, что на самом деле Элвис не умер, а инсценировал свою смерть, чтобы удалиться от дел.

Последние годы

В последние годы Элвис Пресли мало напоминал себя прежнего. Певец изрядно потолстел, на концертах он иногда был, что называется, не в форме. Хотя его выступления по-прежнему неизменно собирали аншлаги, популярность певца была уже меньшей, чем прежде. Критики были всё более холодны к его новым записям, Элвису было труднее выдерживать конкуренцию с новыми музыкальными веяниями.

Сам Пресли стал вести затворнический образ жизни. Он перестал выезжать в студии и последние два альбома записал в своём знаменитом поместье Грейсленд. Проблемы певца со здоровьем отягощались беспорядочным употреблением сильнодействующих препаратов, рецепты на которые выписывал его личный доктор. После пробуждения Пресли принимал стимуляторы, чтобы зарядиться энергией, а перед сном пил успокоительные, чтобы легче заснуть.

16 августа 1977 года Пресли принял сразу несколько таблеток сильнодействующего снотворного препарата. Поскольку первая доза, как ему показалось, не подействовала, он принял ещё одну. Днём его невеста обнаружила певца мёртвым в ванной комнате.

Загадка смерти

Смерть 42-летнего певца стала настоящим шоком для Америки. Люди отказывались верить, что Король рок-н-ролла мог вот так просто взять и умереть в таком молодом возрасте. Стоит отметить, что его смерть сопровождали некоторые странности, которые давали почву для разных конспирологических версий.

Речь прежде всего о результатах вскрытия тела. Официальный отчёт настолько запутан, что фактически не позволяет однозначно определить причину гибели певца. Трактовать его можно по-разному. По одной из версий, певец умер от остановки сердца, вызванной чрезмерными потугами при дефекации (из-за частого приёма сильнодействующих препаратов Пресли в последние годы страдал запорами). По другой версии, причиной стало смешение сильнодействующих препаратов, что наряду с увеличенным сердцем Пресли привело к его преждевременной гибели. Третьи эксперты отрицали какое-либо влияние лекарств, а ссылались на смерть от внезапного сердечного приступа и указывали на то, что Пресли страдал от гипертрофированной кардиомиопатии. Вскоре в деле Пресли появилось ещё несколько странностей.

Странности

Доктор Джордж Никопулос, личный врач Пресли, в огромных количествах выписывавший ему сильнодействующие препараты, был обвинён в неумышленном убийстве и злоупотреблении полномочиями, однако его оправдали, он отделался всего лишь приостановкой врачебной лицензии сроком на три месяца.

По свидетельству многочисленных очевидцев, во время похорон Пресли выглядел совершенно неестественно, что сразу же породило версию о том, что вместо него похоронили восковую куклу. Этим же объясняли и очень большой вес гроба. Якобы в нём было скрыто холодильное оборудование, чтобы не позволить кукле растаять на жаре. Эта версия пользовалась настолько большой популярностью, что уже в течение нескольких недель после смерти певца несколько раз предпринимались попытки вскрыть его могилу, после чего захоронение перенесли на территорию Грейсленда.

Одна из самых "знаменитых" странностей — неправильно написанное имя певца на его могиле. Полное имя Короля рок-н-ролла — Элвис Арон Пресли. Однако на могиле второе имя записано как Аарон. Его отец позднее утверждал, что Элвис ещё при жизни стал называть себя Аароном, чтобы имя звучало более христиански. Однако во всех сохранившихся прижизненных документах Пресли подписывался именно как Арон.

Для сторонников версии об инсценировке смерти всё ясно. Отчёт о вскрытии написан так, что эксперты уже 40 лет не могут в нём разобраться, врача Пресли полностью оправдали, а на надгробии написано неправильное имя, что явно было прощальным намёком Элвиса перед исчезновением. Но вот с обстоятельствами исчезновения подобной ясности нет, и существует несколько различных версий того, зачем Пресли понадобилось притвориться мёртвым.

Элвис просто устал

Самая популярная из версий гласит, что Элвис Пресли просто смертельно устал от славы, от бесконечных концертов и толп поклонников и решил уйти от всего этого и прожить остаток жизни в комфорте под чужим именем.

Несмотря на некоторый спад популярности, Пресли всё равно был одной из самых популярных поп-звёзд Америки. В среднем он давал по сто концертов в год, а в отдельные периоды выступал почти ежедневно. Очевидно, что за годы подобного графика певец действительно мог устать от шоу-бизнеса. Уже в середине 70-х Пресли неоднократно говорил своим друзьям и близким о намерении уйти из мира музыки на покой. Кроме того, в последние годы он увлёкся духовными исканиями и периодически даже произносил соответствующие речи прямо со сцены на концертах.

Также существует версия, что причины ухода Пресли заключаются не в его исканиях, а в образе жизни, который он вёл. Постоянные изматывающие концерты, регулярные вечеринки, приём сильнодействующих препаратов — всё это разрушительно действовало на организм начинавшего стареть Короля. Понимая, что он уже не способен жить в прежнем режиме, Пресли решил удалиться на покой. Инсценировав свою смерть, он под чужим именем прошёл курс лечения в некой клинике, после чего удалился туда, где его не донимали толпы поклонников и не было соблазнов вернуться к старому разрушительному образу жизни поп-звезды.

Но иногда певец якобы возвращается в Америку. Отсюда и многочисленные явления Пресли, которых за 42 года с момента его смерти было столько, что трудно сосчитать. До сих пор в разных точках земного шара поклонники то и дело узнают в прохожих постаревшего Пресли.

Главным аргументом сторонников этих версий является тот факт, что в день смерти Элвиса в аэропорту Мемфиса билет до Буэнос-Айреса приобрёл некий Джон Берроуз. Именно этот псевдоним использовал Пресли, когда хотел сохранить в тайне своё пребывание где-то. Например, когда он договаривался о встрече с президентом Никсоном, он некоторое время прожил в одном из вашингтонских отелей именно под этим именем, не желая привлекать внимание прессы.

Элвис был агентом ФБР и стал участником программы защиты свидетелей

Вторая наиболее популярная версия, связанная с гибелью Пресли. Согласно ей, Пресли стал участником программы защиты свидетелей. Его смерть была инсценирована при помощи ФБР, а сам он получил новое имя. Здесь совпали и интересы ФБР, стремившегося защитить своего человека, и самого Пресли, давно подумывавшего об уходе из мира шоу-бизнеса.

Широко известен факт встречи Пресли с президентом Никсоном в 1970 году. Тогда Пресли, обеспокоенный ростом левых движения в США и появлением хиппи, просил Никсона сделать его агентом ФБР для борьбы с тлетворным влиянием коммунистических идей. Никсон, однако, опасался ущерба для своего имиджа и от предложения поп-звезды деликатно отказался, вместо этого подарив ему значок агента по борьбе с наркотиками.

Однако Пресли на этом не успокоился и попытался выйти на могущественного главу ФБР Гувера. Для этого Пресли посетил офис организации, где имел продолжительную беседу с несколькими агентами. Пресли уверял их, что является страстным поклонником Гувера, что он читал его книги и статьи и полностью поддерживает в борьбе с чуждыми Америке левыми идеями. Пресли сходу выложил агентам несколько фамилий из среды шоу-бизнеса, назвав этих людей неблагонадёжными. Он также попросил передать Гуверу, что готов сотрудничать с ФБР и стать его оком в среде шоу-бизнеса.

Сторонники этой версии считают, что ФБР всё же заинтересовалось услугами звезды и Пресли стал агентом. В последние годы жизни Пресли действительно стал крайне подозрителен и мнителен. Он установил в доме новейшие средства связи, чтобы моментально выходить на контакт с многочисленной охраной, параноидально боялся открытых окон, превратив свой дом практически в склеп. Подозрительность и паранойю Элвиса можно объяснить и другими причинами, например побочным эффектом от частого приёма стимуляторов. Однако не исключено, что Пресли основательно вошёл в свою новую роль и для его жизни действительно возникла угроза. Известно, что в последний период у него был конфликт с некими девелоперами, связанными с мафией.

В таком случае ФБР могло помочь ему инсценировать гибель, предоставить новые документы и, возможно, даже изменить внешность путём пластической операции.

Среди сторонников обеих этих версий нет единства по вопросу, жив ли Элвис до сих пор. Одни полагают, что он и сейчас живёт в гармонии и спокойствии под чужим именем. Тем более что в 2019 году ему исполнилось бы только 84 года — далеко не критический возраст.

Другие полагают, что Пресли уже умер. Среди дат пользуется определённой популярностью 2005 год. Именно в этом году дочь певца Лиза-Мария и его первая жена Присцилла продали контрольный пакет акций компании Elvis Presley Enterprises. Фирме принадлежат авторские права на все произведения Пресли и даже на его имидж, которые до сих пор приносят десятки миллионов долларов в год.

Смерть Пресли стала настоящим феноменом и важной частью американской культуры. Вера в то, что Король рок-н-ролла не умер, была настолько сильной, что версия об инсценировке его смерти до сих пор остаётся одной из самых популярных теорий заговора в США. Тысячи, если не миллионы поклонников уверены, что Элвис до сих пор жив и посмеивается над всеми где-нибудь на берегу тёплого океана.