Это Настин? Элджей опубликовал обложку нового альбома, но Instagram её не удалил

Ни названия альбома, ни каких бы то ни было других подробностей музыкант не сообщил, впрочем, даже одной иллюстрации хватило, чтобы у пользователей, что называется, "забомбило".

Обложку нового альбома Элджей выложил на своей странице в "Инстаграме", где у него 2,5 млн подписчиков. Менее чем за сутки пост собрал четверть миллиона лайков и десятки тысяч комментариев, большинство из которых посвящены аллюзии с Настей Ивлеевой. Девушка встречается с Элджеем и в интервью Юрию Дудю поделилась своими интимными предпочтениями, озвучив минимальный размер мужского достоинства.

Понятно, что 24-летний Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) именно этого эффекта и добивался, но тут примечательно другое: социальная сеть "Инстаграм", которая так рьяно блокирует аккаунты за малейшую провинность (например, за фотографии оголённых ягодиц), кажется, не находит в иллюстрации альбома ничего особенного.

Это Настин? vykkert

Когда Ивлеевой одного мало... rediska102rus

Ну да, твоей же 15 сантиметров не нравится tanua_miki

Стоит, впрочем, отметить, что большинству подписчиков Элджея противостоят и те, кто хоть немного разбирается в хип-хопе. В частности, некоторые из них разглядели в обложке и другой посыл — обложку альбома Daytona рэпера Pusha T, который проиллюстрирован фотографией из ванной комнаты Уитни Хьюстон, где её нашли мёртвой и где она, вероятно, употребляла крэк. На том, чтобы именно этот снимок был на обложке, настоял продюсер альбома Канье Уэст.