Это Настин? Элджей опубликовал обложку нового альбома, но Instagram её не удалил

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Это Настин? Элджей опубликовал обложку нового альбома, но Instagram её не удалил

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Ни названия альбома, ни каких бы то ни было других подробностей музыкант не сообщил, впрочем, даже одной иллюстрации хватило, чтобы у пользователей, что называется, "забомбило".

Обложку нового альбома Элджей выложил на своей странице в "Инстаграме", где у него 2,5 млн подписчиков. Менее чем за сутки пост собрал четверть миллиона лайков и десятки тысяч комментариев, большинство из которых посвящены аллюзии с Настей Ивлеевой. Девушка встречается с Элджеем и в интервью Юрию Дудю поделилась своими интимными предпочтениями, озвучив минимальный размер мужского достоинства.

<p>На обложке нового альбома Элджея — его селфи, где на первом плане к стене прикреплён фаллос</p>

Понятно, что 24-летний Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) именно этого эффекта и добивался, но тут примечательно другое: социальная сеть "Инстаграм", которая так рьяно блокирует аккаунты за малейшую провинность (например, за фотографии оголённых ягодиц), кажется, не находит в иллюстрации альбома ничего особенного.

Это Настин?

vykkert

Когда Ивлеевой одного мало...

rediska102rus

Ну да, твоей же 15 сантиметров не нравится

tanua_miki

<p>Рэпер Канье Уэст решил, что этот снимок должен быть на обложке своего подопечного, за сутки до релиза, заплатив за авторские права $80 тыс.</p>

Стоит, впрочем, отметить, что большинству подписчиков Элджея противостоят и те, кто хоть немного разбирается в хип-хопе. В частности, некоторые из них разглядели в обложке и другой посыл — обложку альбома Daytona рэпера Pusha T, который проиллюстрирован фотографией из ванной комнаты Уитни Хьюстон, где её нашли мёртвой и где она, вероятно, употребляла крэк. На том, чтобы именно этот снимок был на обложке, настоял продюсер альбома Канье Уэст.

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