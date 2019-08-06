Смерть от тока. 129 лет назад впервые казнили на электрическом стуле

Закон об электрической казни в США приняли в 1889-м. Но интрумент казни (а именно электрический стул) появился годом позже. Он должен был стать самым гуманным средством убийства преступников, но что-то пошло не так.

Зачем его изобрели?

Долгие годы основным методом казни в США считалось повешение. Преступников вздёргивали в петле. Но смерть не была мгновенной. Чтобы человек умер быстро от перелома шеи, нужно было соблюсти условия: рассчитать длину верёвки, правильно завязать узел.

Чтобы ускорить смерть, к ногам осуждённого цепляли груз. Но и это не делало казнь гуманнее. Повешение превращалось в мучительную пытку. В 1887 году одна из последних повешенных женщин умирала 15 минут на глазах у собравшихся зевак. Общественность возмутилась и потребовала гуманизации наказания.

Гуманность нарекли электрическим стулом. За год до первой казни электрический стул испытали на кошках и собаках — погибли десятки ни в чём не повинных животных.

Первый казнённый

Впервые на электрический стул усадили Уильяма Кеммлера. Ревнивец и алкоголик — так описывали его. Мужчина заподозрил жену в желании сбежать из дома. Выпивший Кеммлер зарубил женщину топором, после пошёл к соседям и признался в содеянном. Суд штата Нью-Йорк отправил убийцу на электрический стул.

Казнь проходила в небольшой комнате. Заключённого усадили на стул. Руки закрепили ремнями. Макушку головы выбрили, туда положили мочалку в солевом растворе. Раствор улучшал проводимость электричества. К заключённому подключили два электрода: один — к макушке, второй — в район спинного мозга. Надели мешок на голову. Непродолжительный разряд переменного тока мощностью 2000 вольт должен был мгновенно отправить Кеммлера на тот свет.

Палач повернул рубильник. Первый разряд длился 17 секунд. Но гуманности не вышло. После первого включения преступник был жив. Кеммлер стонал, а зал затянуло гарью. Казнь было решено повторить. Но все собравшиеся ждали около часа — пока перезагрузится генератор. Второй разряд длился минуту — заключённый кричал, его голова задымилась, комнату заполнил запах горелого мяса. Уильям Кеммлер умер.

Журналист, присутствовавший на казни, написал: "Отвратительное зрелище, гораздо страшнее, чем повешение". Но технологию доработали и утвердили как гуманный метод казни в 26 штатах.

Жестокие факты

За годы существования казни на электрический стул усадили 4300 человек. Одним из самых известных казнённых стал Леон Чолгош — убийца президента США Уильяма Мак-Кинли. В 1901 году он дважды выстрелил в президента. И если первая пуля отскочила от пуговицы смокинга, то вторая попала в живот и повредила внутренние органы. Уильям Мак-Кинли стал третьим президентом США, убитым на своём посту. И первым президентом страны XX века.

Его смерть возмутила общественность, и Леона Чолгоша приговорили к казни на электрическом стуле. Чолгош не раскаялся, называя президента "врагом хороших трудящихся людей". То ли последующее стало местью, то ли просто так совпало, но казнь Чолгоша стала пыткой. Напряжение в электрическом стуле скакало, и убийца умер лишь через несколько минут.

На электрический стул не распространяется правило "дважды не казнят". Самая жуткая казнь произошла в 1985 году в штате Индиана. Преступника Уильяма Вэндивера убивали пять раз — столько включали рубильник. В итоге экзекуция продлилась 17 минут. Виноват древний электрический стул. Инструменту казни было 72 года.

119 лет использования показали, что электрический стул — далеко не самое гуманное орудие убийства, которое часто превращается в пыточный инструмент. И сегодня, хоть официально эта казнь ещё применяется в восьми штатах, на деле стул включают редко.

Последний раз это случилось в декабре прошлого года в штате Теннесси. На тот свет отправили мужчину, обвинённого в изнасиловании и убийстве своей подруги. И хотя судьи оставили за собой право использовать электрический стул в особых случаях, почти повсеместно эту казнь заменили на смертельную инъекцию.