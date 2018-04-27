Самая милая эвакуация. Пассажиров сняли с электрички из-за коробки с котятами

Подозрительный предмет заметил бдительный контролёр и сразу же обратился в полицию.

Больше сотни пассажиров электрички эвакуировали днём 26 апреля на станции Новосибирск-Южный из-за подозрительной коробки. Место сразу же оцепили до приезда полиции, однако стражей правопорядка ждал маленький и милый сюрприз. В бесхозной коробке, которую заметил внимательный контролёр, находились сразу четыре "заряда". Кто-то подбросил в электричку котят, надеясь, что таким образом их подберут, сообщает НГС.

Машинист снял забавное видео с малышами, которые всё это время с интересом наблюдали за эвакуацией.

В итоге эвакуировали 166 человек, после чего их пересадили на другую электричку.