53-летняя Лиз Хёрли вышла в свет в слишком смелом платье и утёрла нос молодым

Фотографии с мероприятия актриса выложила на своей странице в Instagram.
Несмотря на то что смелый вырез платья заканчивался на уровне пупка, Элизабет выглядела великолепно и абсолютно естественно.
Модель с удовольствием позировала с другими гостями мероприятия и выглядела ярче большинства присутствующих.
Поклонники Хёрли оценили её смелый выход, поставив снимкам больше семидесяти тысяч лайков и оставив почти две тысячи комментариев.
Эта женщина становится всё лучше и лучше, как хорошее вино
ginner_23
Интересно, как она будет выглядеть, когда ей исполнится сорок. Подождите-ка... Что?!
bwayne223
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