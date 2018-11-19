53-летняя Лиз Хёрли вышла в свет в слишком смелом платье и утёрла нос молодым

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53-летняя Лиз Хёрли вышла в свет в слишком смелом платье и утёрла нос молодым

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53-летняя британская актриса и фотомодель Элизабет Хёрли в очередной раз доказала, что возраст — это просто цифры. Женщина пришла на праздничный ужин в честь Дня благодарения в платье с весьма смелым декольте и выглядела в нём просто безупречно.

Фотографии с мероприятия актриса выложила на своей странице в Instagram.

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Несмотря на то что смелый вырез платья заканчивался на уровне пупка, Элизабет выглядела великолепно и абсолютно естественно.

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Модель с удовольствием позировала с другими гостями мероприятия и выглядела ярче большинства присутствующих.

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Поклонники Хёрли оценили её смелый выход, поставив снимкам больше семидесяти тысяч лайков и оставив почти две тысячи комментариев.

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Эта женщина становится всё лучше и лучше, как хорошее вино

ginner_23

Интересно, как она будет выглядеть, когда ей исполнится сорок. Подождите-ка... Что?!

bwayne223

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