54-летняя Элизабет Хёрли забыла про роль и снялась топлес, лёжа в бассейне

Модель относится к тем знаменитостям, кто с лёгкостью заставляет фанатов забыть про свой возраст. Очередное горячее фото не оказалось исключением.

Хёрли поделилась жарким снимком из Лос-Анджелеса, США, пишет Daily Mail. Там она позировала в бассейне топлес, нежась на солнце и глядя в камеру с лучезарной улыбкой.

Хёрли решила воспользоваться моментом и набраться сил в перерыве между подготовками к роли в третьем сезоне сериала "Беглецы", снятом по мотивам комикса Marvel. Там она сыграет суперзлодейку — колдунью Моргану Ле Фэй. В подписи к фото она указала, что не смогла отказать себе в маленькой слабости и охладиться в воде.

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И фанаты горячо поддержали свою любимицу, сделав ей немало комплиментов. Они отметили её сияющие глаза и назвали самой сексуальной в мире, никак не желая верить, что ей 54 года.

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Потрясающие глаза thomsonneville

Элизабет Хёрли — британская актриса, модель и продюсер, экс-возлюбленная актёра Хью Гранта. В настоящий момент артистка живёт в США, но, по её словам, всё еще скучает по дому.

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