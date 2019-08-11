Элизабет Хёрли позволила себе позагорать топлес и не забыла порадовать фанатов

Популярная голливудская актриса по праву занимает одно из первых мест в эшелоне звёзд, которым уже не первый год всё 20 лет. Но, чтобы фанаты не забывали об этом, Лиз каждый раз радует их горячими фото.

На очередном откровенном снимке актриса появилась в уже знакомом подписчикам бассейне. Откинувшись на бортик, Лиз продемонстрировала своё подтянутое не по годам тело. Отсутствие топа от купальника актриса компенсировала, прикрывшись рукой.

Её пост в "Инстаграме" быстро набрал 94,8 тысячи лайков и 1800 комментариев, в которых отметились также и различные знаменитости.

Вот это здравствуйте😍 Sandylinter

Просто потрясающая Eleanorcardozo

Лиз, ну серьёзно, эти фото всё ещё делает твой сын? Afj0210

Комментарии про сына актрисы стали уже местной шуткой. Дело в том, что она как-то раз призналась: все её снимки делает 17-летний Дамиан. С тех пор подписчикам Лиз не даёт покоя мысль, действительно ли парень выступает фотографом во всех случаях.

Фото Элизабет подписала так: "Доброе утро, Лос-Анджелес!". А потом добавила, что на самом деле загорает она на открытом солнце только рано утром и поздно вечером, в остальное время — исключительно под зонтом. И фанаты пришли к выводу, что такая идеальная кожа у актрисы во многом из-за правильного отношения к солнцу.

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