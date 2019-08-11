Элизабет Хёрли позволила себе позагорать топлес и не забыла порадовать фанатов

На очередном откровенном снимке актриса появилась в уже знакомом подписчикам бассейне. Откинувшись на бортик, Лиз продемонстрировала своё подтянутое не по годам тело. Отсутствие топа от купальника актриса компенсировала, прикрывшись рукой.
Её пост в "Инстаграме" быстро набрал 94,8 тысячи лайков и 1800 комментариев, в которых отметились также и различные знаменитости.
Вот это здравствуйте😍
Sandylinter
Просто потрясающая
Eleanorcardozo
Лиз, ну серьёзно, эти фото всё ещё делает твой сын?
Afj0210
Комментарии про сына актрисы стали уже местной шуткой. Дело в том, что она как-то раз призналась: все её снимки делает 17-летний Дамиан. С тех пор подписчикам Лиз не даёт покоя мысль, действительно ли парень выступает фотографом во всех случаях.
Фото Элизабет подписала так: "Доброе утро, Лос-Анджелес!". А потом добавила, что на самом деле загорает она на открытом солнце только рано утром и поздно вечером, в остальное время — исключительно под зонтом. И фанаты пришли к выводу, что такая идеальная кожа у актрисы во многом из-за правильного отношения к солнцу.
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