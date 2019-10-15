54-летняя Лиз Хёрли в бикини показала, что красива не только голубыми глазами

Популярная 54-летняя голливудская актриса не так часто радует поклонников откровенными снимками. Но в этот раз подписчикам повезло, и их взгляду предстала прекрасная картина.

По мнению Элизабет Хёрли, если хочешь сделать что-то хорошо, то делай это сама. Именно поэтому, объявив о пополнении в своей коллекции купальников, актриса решила продемонстрировать их на себе. Но одного звезда не учла — её подтянутая фигура затмила всю прелесть пляжной одежды.

На выложенном снимке Лиз предстала в максимально естественном свете. Актриса не стала надевать никаких украшений — лишь уложила волосы и подвела глаза, её визитную карточку. Своим взглядом Элизабет сражает наповал уже много лет, он не подвёл её и в этот раз.

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Многие фанаты то в шутку, то на полном серьёзе возмущаются тем, как на протяжении многих лет совершенно не меняется Элизабет. Но актриса никогда не скрывала свои способы и средства: спорт, правильное питание, хорошая уходовая косметика и бережливое отношение к своему телу. Такая внешность не даётся природой, всё достигается упорным трудом.

Элизабет Хёрли позволила себе позагорать топлес и не забыла порадовать фанатов