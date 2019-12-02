54-летняя Элизабет Хёрли показала тело в бикини, вызвав зависть даже у молодых

Обладательница идеального тела похвасталась в "Инстаграме" очередным горячим снимком. Артистка позировала в купальнике и доказала, что у каждой девушки должно быть не только маленькое чёрное платье, но и маленькое чёрное бикини.
Хёрли продемонстрировала плоский живот, тонкую талию и изящный бюст. Британка распустила волосы и бросила пронзительный взгляд в камеру. Такими темпами она с лёгкостью может потягаться с молодыми моделями, о чём не перестают писать её поклонники.
Фанаты уже поставили артистке около 100 тыс. лайков и признались в своих чувствах. Причём некоторые отмечали, что влюблены в неё с детства. Также под постами Хёрли трудно не встретить комментарии про её "вечную молодость". При этом подписчики не только любуются моделью. Для многих она становится причиной, чтобы начать вести здоровый образ жизни и следить за собой.
Я в нокауте
mastercht
Время над тобой не властно, какая же ты красивая
gunny.broeckaert
Купальник, конечно, красивый, но та, на кого он надет, просто превосходна
cricio76
Одна из причин, по которой я не употребляю алкоголь и прочие вредные вещи, это взгляд на тебя и Джей Ло
gavinleej
Ратаковски показала обнажённое тело, ничем его не прикрывая, но всё не так легко