54-летняя Элизабет Хёрли показала тело в бикини, вызвав зависть даже у молодых

Артистка снова и снова заставляет поклонников думать, что для неё время течёт вспять.

Обладательница идеального тела похвасталась в "Инстаграме" очередным горячим снимком. Артистка позировала в купальнике и доказала, что у каждой девушки должно быть не только маленькое чёрное платье, но и маленькое чёрное бикини.

Хёрли продемонстрировала плоский живот, тонкую талию и изящный бюст. Британка распустила волосы и бросила пронзительный взгляд в камеру. Такими темпами она с лёгкостью может потягаться с молодыми моделями, о чём не перестают писать её поклонники.

Фанаты уже поставили артистке около 100 тыс. лайков и признались в своих чувствах. Причём некоторые отмечали, что влюблены в неё с детства. Также под постами Хёрли трудно не встретить комментарии про её "вечную молодость". При этом подписчики не только любуются моделью. Для многих она становится причиной, чтобы начать вести здоровый образ жизни и следить за собой.

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