Как рыба в воде. Эмбер Хёрд надела "голое" боди на пресс-конференцию "Аквамена"

Эмбер появилась перед толпой фанатов и репортёров в кружевном боди, надетом на голое тело.

Папарацци засняли Эмбер Хёрд во время прогулки по Нью-Йорку, однако актриса выбрала явно не подходящий для этого наряд. Звезда фильма "Аквамен" надела прозрачное боди, забыв про нижнее бельё. В итоге в объективы камер попала её обнажённая грудь, которую она даже не пыталась прикрыть, сообщает Daily Mail.

На прозрачное боди 32-летняя звезда накинула пиджак, закончив образ свободными джинсами на высокой посадке и чёрными каблуками.

В таком наряде Эмбер пришла на пресс-конференцию фильма "Аквамен", где снялась в роли королевы Меры. Актриса старается, чтобы промокампания ленты была запоминающейся, и её усилия не пропадают зря. Ведь все взгляды были устремлены только в сторону актёров.