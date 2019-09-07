Эмбер Хёрд пошла на риск, выложив откровенное фото, за которое могут забанить

33-летняя звезда "Аквамена" не стесняется шокировать публику, будь то скандалы или обнажённые снимки. Но сейчас она, похоже, перешла все границы.

Артистка опубликовала в "Инстаграме" снимок из провокационной фотосессии, где предстала в чёрном пиджаке и с абсолютно голой грудью. Эмбер даже не потрудилась поставить необходимую цензуру, заставив поклонников волноваться, что снимок вскоре удалят, а их любимицу могут забанить.

К сожалению, Instagram уничтожит эту фотографию anthonyslobodyanyuk

Ого, надо сделать скриншот перед удалением the_guha_007

Эмбер примерила и другие образы от Saint Laurent: везде девушка получилась просто роковой. А в интервью изданию Interview Magazine рассказала об актёрской карьере и отношении к соцсетям. Хёрд призналась, что никак не может привыкнуть видеть себя на экране. А говоря о соцсетях, отметила, что из-за них всегда приходится тщательно оберегать свою жизнь. Что, впрочем, не мешает девушке публиковать рискованные снимки.

Я два года вела соцсети. Когда вы находитесь на виду у публики, вы привыкаете яростно защищать свой имидж и свою личную жизнь. <...> Думаю, именно поэтому многие неохотно заводят себе аккаунты Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд — американская актриса, которую проводивший исследование американский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самой совершенной женщиной на планете. Неудивительно, что в её "послужном списке" сердца Джонни Деппа, за которым она была замужем, и бывшего бойфренда Илона Маска.

Появилось шокирующее фото Деппа, лежащего на носилках после драки с Эмбер Хёрд