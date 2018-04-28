Мужа Эмили Ратаковски застукали с блондинкой и без кольца

31-летнего бизнесмена Себастьяна Беар-Маккларда, который два месяца назад женился на американской модели Эмили Ратаковски, сняли в компании её британской коллеги Сьюки Уотерхаус. Интересно, что на встречу с девушкой Себастьян пришёл без обручального кольца.

Себастьян Беар-Макклард и Эмили Ратаковски поженились 23 февраля 2018-го, спустя всего несколько недель после знакомства. Похоже, быстрый брак оказался не слишком прочным, ведь несколько дней назад мужчину сфотографировали в Нью-Йорке в компании другой фотомодели.

Как сообщает Daily Mail, бизнесмен и модель много смеялись и обнимались, а затем вместе уехали на автомобиле. При этом на Себастьяне не было обручального кольца.

Знает ли Эмили Ратаковски о новом увлечении супруга — неизвестно. Сама девушка пока никак не прокомментировала снимки папарацци.