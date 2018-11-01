Эмили Ратаковски пыталась сохранить интригу, но не выдержала и снова разделась

На своей основной странице Ратаковски выложила фотографию в платье, которое многие могли бы счесть весьма соблазнительным.
Эй, Эмрата, ты выглядишь горячей в этом платье
robertpollock57
Ты сводишь меня с ума
estupinanpradaorlando
Самой Ратаковски снимок явно показался недостаточно откровенным, и она решила исправить недочёт, выложив другое фото на странице собственного бренда купальников. Странно, но разглядеть купальник на нём почти невозможно...
Отметим, что на странице модели — более 20 миллионов подписчиков, тогда как в "Инстаграме" её бренда — лишь 250 тысяч человек. Впрочем, такие горячие фото могут в корне изменить соотношение сил.
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