Эмили Ратаковски пыталась сохранить интригу, но не выдержала и снова разделась

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Эмили Ратаковски пыталась сохранить интригу, но не выдержала и снова разделась

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27-летняя американская модель Эмили Ратаковски прославилась горячими снимками, которые регулярно выкладывает на своей странице в "Инстаграме". После замужества модель стала реже делиться с поклонниками совсем уж откровенными снимками, но иногда старые привычки всё-таки дают о себе знать.

На своей основной странице Ратаковски выложила фотографию в платье, которое многие могли бы счесть весьма соблазнительным.

<p>Фото: instagram.com/emrata</p>

Эй, Эмрата, ты выглядишь горячей в этом платье

robertpollock57

Ты сводишь меня с ума

estupinanpradaorlando

Самой Ратаковски снимок явно показался недостаточно откровенным, и она решила исправить недочёт, выложив другое фото на странице собственного бренда купальников. Странно, но разглядеть купальник на нём почти невозможно...

<p>Фото: instagram.com/inamorataswim</p>

Отметим, что на странице модели — более 20 миллионов подписчиков, тогда как в "Инстаграме" её бренда — лишь 250 тысяч человек. Впрочем, такие горячие фото могут в корне изменить соотношение сил.

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