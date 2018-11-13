Держи беглеца! Ратаковски в мини-бикини невозмутимо потеряла грудь на пляже

27-летняя американка отправилась принимать солнечные ванны в более чем откровенном чёрном бикини. Тонкие полоски ткани едва прикрывали грудь девушки. Нижняя часть бикини выглядела не менее вызывающе.
При этом спину и живот Эмили обвивали длинные завязки, создавая на теле причудливый узор. Но, вероятно, девушку не испугало то, что она может получить нестандартный загар.
Папарацци удалось заснять модель со всех сторон, чтобы поклонники в очередной раз смогли оценить её эффектную фигуру, но съёмка вышла рискованной не только из-за вызывающего купальника.
Когда девушка отправилась с подругой за напитками, верх бикини съехал с её груди, оголив пикантную зону. Но она, похоже, никак не отреагировала на происходящее и невозмутимо ждала свой заказ. Модель и сама периодически выкладывает фото топлес, поэтому для неё, вероятно, это стало обычным делом.
Глядя на формы девушки, невольно приходит мысль, что она не выходит из спортзала. Но это не совсем так. В интервью New York Times девушка рассказала, что у неё нет тренера и она не ходит в спортзал.
Я хожу с подругами на долгие прогулки и в походы. На этом всё и заканчивается. Я просто не схожу с ума по фитнесу
Эмили Ратаковски
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