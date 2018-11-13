Держи беглеца! Ратаковски в мини-бикини невозмутимо потеряла грудь на пляже

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Держи беглеца! Ратаковски в мини-бикини невозмутимо потеряла грудь на пляже

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Модель прилетела, чтобы посетить вручение премии "Мужчина года" GQ Australia. И заодно решила насладиться отдыхом на солнечных пляжах в Сиднее. Но выбрала настолько маленький купальник, что он в какой-то момент оказался не в состоянии прикрыть грудь.

27-летняя американка отправилась принимать солнечные ванны в более чем откровенном чёрном бикини. Тонкие полоски ткани едва прикрывали грудь девушки. Нижняя часть бикини выглядела не менее вызывающе.

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При этом спину и живот Эмили обвивали длинные завязки, создавая на теле причудливый узор. Но, вероятно, девушку не испугало то, что она может получить нестандартный загар.

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Папарацци удалось заснять модель со всех сторон, чтобы поклонники в очередной раз смогли оценить её эффектную фигуру, но съёмка вышла рискованной не только из-за вызывающего купальника.

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Когда девушка отправилась с подругой за напитками, верх бикини съехал с её груди, оголив пикантную зону. Но она, похоже, никак не отреагировала на происходящее и невозмутимо ждала свой заказ. Модель и сама периодически выкладывает фото топлес, поэтому для неё, вероятно, это стало обычным делом.

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Глядя на формы девушки, невольно приходит мысль, что она не выходит из спортзала. Но это не совсем так. В интервью New York Times девушка рассказала, что у неё нет тренера и она не ходит в спортзал.

Я хожу с подругами на долгие прогулки и в походы. На этом всё и заканчивается. Я просто не схожу с ума по фитнесу

Эмили Ратаковски

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