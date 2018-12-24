Эмили Ратаковски вернулась к поиску лучшего ракурса, и похоже, что нашла...

Замужняя модель выложила провокационное фото, подписав его лишь одним словом "Детали".

Эмили Ратаковски вернулась к работе над своими лучшими ракурсами и нашла, по всей видимости, самый выдающийся. 27-летняя модель и актриса выложила в "Инстаграм" фотографию, которая не могла остаться без внимания её поклонников. Крупным планом Эмили запечатлела свою соблазнительную пятую точку, сообщает Daily Mail.

При этом для фото девушка надела лишь крошечное чёрное бикини, что неудивительно, ведь в интервью Vogue Australia Эмили призналась, что она в восторге от своего сексуального образа.

Для меня это полное безумие, когда устанавливают какие-то правила, как должна выглядеть феминистка. Это сексизм Эмили Ратаковски

В начале года Эмили вышла замуж за продюсера, с которым она встречалась всего пару месяцев. После такого серьёзного шага модели пришлось стерпеть достаточно издёвок.