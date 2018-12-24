Эмили Ратаковски вернулась к поиску лучшего ракурса, и похоже, что нашла...

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Эмили Ратаковски вернулась к поиску лучшего ракурса, и похоже, что нашла...

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Замужняя модель выложила провокационное фото, подписав его лишь одним словом "Детали".

Эмили Ратаковски вернулась к работе над своими лучшими ракурсами и нашла, по всей видимости, самый выдающийся. 27-летняя модель и актриса выложила в "Инстаграм" фотографию, которая не могла остаться без внимания её поклонников. Крупным планом Эмили запечатлела свою соблазнительную пятую точку, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

При этом для фото девушка надела лишь крошечное чёрное бикини, что неудивительно, ведь в интервью Vogue Australia Эмили призналась, что она в восторге от своего сексуального образа.

Для меня это полное безумие, когда устанавливают какие-то правила, как должна выглядеть феминистка. Это сексизм

Эмили Ратаковски

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

В начале года Эмили вышла замуж за продюсера, с которым она встречалась всего пару месяцев. После такого серьёзного шага модели пришлось стерпеть достаточно издёвок.

После свадьбы знакомые говорили мне: "Вау, я думала, его хватит на три недели". Никто не может серьёзно относиться к выбору женщины, если она заходит за рамки привычного для них

Эмили Ратаковски

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