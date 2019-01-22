Ратаковски перепутала рубашку мужа с платьем, и эти фото ему лучше не видеть

Модель Эмили Ратаковски, известная провокационными фотографиями, вновь порадовала подписчиков своего инстаграма. На этот раз девушка предстала в смелом платье-рубашке, которое практически не прикрывало её грудь.

Откровенные фотографии Ратаковски выложила на своей странице в "Инстаграме".

Смелый образ модель дополнила серёжками в египетском стиле. И, судя по аксессуарам и макияжу, перед нами вечернее платье, а вовсе не рубашка мужа, как может показаться на первый взгляд.

Напомним, что год назад Эмили Ратаковски вышла замуж за актёра и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, с которым встречалась всего несколько недель. Тем не менее на стиль модели замужество не повлияло — девушка продолжает выкладывать в Сеть очень откровенные снимки.

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