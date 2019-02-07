Девушка с сюрпризом. Ратаковски испортила день миллионов мужчин, и вот почему

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Девушка с сюрпризом. Ратаковски испортила день миллионов мужчин, и вот почему

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Фото: instagram/emrata

27-летняя американская модель известна своей любовью к откровенным снимкам, после достаточно долгого затишья девушка не удержалась и снова снялась с обнажённой грудью.

Эмили выложила два чёрно-белых снимка с фотосессии для журнала Love Magazine. На одном из них она позировала топлес, выгнув спину. При этом девушка предстала в довольно необычном новом образе — с причёской "под мальчика".

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Тем не менее поклонники посетовали на то, что их любимица, которая славилась роскошной фигурой, выглядит слишком худой. А среди множества восхищённых комментариев нашлось и много негативных. Похоже, даже самым преданным поклонникам надоедает любовь Эмили к обнажённой натуре, на что они с юмором намекают под постом. И парик модели тоже не пришёлся фанатам по душе — они отметили, что он её только портит.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

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<p>Ирина Шейк (слева) и Эмили Ратаковски. Фото: instagram/<strong>emrata, </strong>instagram <a href="https://www.instagram.com/irinashayk/" target="_blank"><strong>irinashayk</strong></a></p>

Кроме того, съёмку Ратаковски сравнили с фотосессией ещё одной популярной модели — Ирины Шейк. Недавно россиянка выложила чёрно-белые снимки в подобном стиле. Она позировала для журнала Numero — тоже в "мальчишеском образе".

Под Иринку косит

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