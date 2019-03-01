Ратаковски в одежде уже никого не интересует, так что она решила снова раздеться

27-летняя модель снова порадовала фанатов роскошным провокационным образом, снявшись топлес.

Девушка выложила снимки в синем бикини. На одном из фото она предстала с обнажённой грудью, которую прикрыла руками. Образ вышел чувственным и эротичным. Хотя поклонников взволновало не только это.

Несмотря на то что модель всегда обладала стройной фигурой, подписчики забеспокоились о её здоровье. Фанаты отметили болезненную худобу девушки, у которой торчат рёбра.

Ты ужасно худая xorron_

Мне кажется, есть склонность к анорексии little__gian

Но если в "Инстаграме", где у Эмили около 22 млн подписчиков, девушка снова зачастила выкладывать откровенные снимки, то в жизни она оказалась скромнее. Например, на афтепати "Оскара" модель пришла в не привлекающем внимание платье и с естественным макияжем.