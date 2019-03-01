Ратаковски в одежде уже никого не интересует, так что она решила снова раздеться

Девушка выложила снимки в синем бикини. На одном из фото она предстала с обнажённой грудью, которую прикрыла руками. Образ вышел чувственным и эротичным. Хотя поклонников взволновало не только это.
Несмотря на то что модель всегда обладала стройной фигурой, подписчики забеспокоились о её здоровье. Фанаты отметили болезненную худобу девушки, у которой торчат рёбра.
Ты ужасно худая
xorron_
Мне кажется, есть склонность к анорексии
little__gian
Но если в "Инстаграме", где у Эмили около 22 млн подписчиков, девушка снова зачастила выкладывать откровенные снимки, то в жизни она оказалась скромнее. Например, на афтепати "Оскара" модель пришла в не привлекающем внимание платье и с естественным макияжем.
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