Ратаковски в одежде уже никого не интересует, так что она решила снова раздеться

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Ратаковски в одежде уже никого не интересует, так что она решила снова раздеться

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Фото: instagram/emrata

27-летняя модель снова порадовала фанатов роскошным провокационным образом, снявшись топлес.

Девушка выложила снимки в синем бикини. На одном из фото она предстала с обнажённой грудью, которую прикрыла руками. Образ вышел чувственным и эротичным. Хотя поклонников взволновало не только это.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Несмотря на то что модель всегда обладала стройной фигурой, подписчики забеспокоились о её здоровье. Фанаты отметили болезненную худобу девушки, у которой торчат рёбра.

Ты ужасно худая

xorron_

Мне кажется, есть склонность к анорексии

little__gian

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Но если в "Инстаграме", где у Эмили около 22 млн подписчиков, девушка снова зачастила выкладывать откровенные снимки, то в жизни она оказалась скромнее. Например, на афтепати "Оскара" модель пришла в не привлекающем внимание платье и с естественным макияжем.

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