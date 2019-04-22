Папарацци раскрыли секрет, как Ратаковски делает такие идеальные "голые" селфи

27-летняя американская модель не перестаёт удивлять девушек и привлекать внимание мужчин. А для идеальных селфи способна пойти на многое.

На этот раз красавица с подтянутой фигурой устроила себе фотосессию в Лос-Анджелесе в перерыве между съёмками проекта для журнала Love. Девушка позировала на балконе и не удержалась от того, чтобы сделать любимые ею фото топлес.

Эмили стянула верх обтягивающего белого платья и обнажила грудь, которую потом деликатно прикрывала руками. При этом рядом находился помощник, который орудовал воздуходувкой, чтобы розовые локоны инста-звезды эффектно развевались — Ратаковски примерила новый парик.

Но сердце этой красотки уже давно занято, в знак чего она во время фотосессии щеголяла большим кольцом с бриллиантом на пальце. А недавно девушка со своим мужем — продюсером и актёром Себастьяном Бир-Макклардом — посетила музыкальный фестиваль "Коачелла" и поделилась милым совместным снимком. Хотя не все поклонники узнают её супруга и не готовы терпеть его рядом с любимой моделью.

Весёлый день с твоим отцом или дедушкой? Какой милый :) Darktriggered

Это что за мужик с тобой? _Tamik__tamik_

Девушка с сюрпризом. Ратаковски испортила день миллионов мужчин, и вот почему