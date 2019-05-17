Ратаковски выступила против запрета на аборты, сняв абсолютно всю одежду

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Ратаковски выступила против запрета на аборты, сняв абсолютно всю одежду

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Фото: instagram/emrata

Не секрет, что американская модель любит похвастаться своим телом в соцсетях, выкладывая пикантные фотографии. Новый снимок опять взбудоражил фанатов.

Модель выложила фото, на котором предстала абсолютно обнажённой. Девушка лишь прикрыла руками грудь, а внизу живота у неё располагался нежный розовый цветок.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Но в этот раз Ратаковски разделась не просто так. В подписи к фото она решила выразить своё возмущение недавним законопроектом, принятым в Алабаме, США. Согласно ему аборты почти во всех ситуациях становятся незаконными, а разрешат их только в случае серьёзной угрозы жизни матери или нерождённого ребёнка. Эмили же считает, что женщины сами вправе распоряжаться своим телом.

<...> Мужчины, находящиеся у власти, навязывают свою волю женским телам, чтобы поддержать патриархат. <...> Наши тела — наш выбор

Эмили Ратаковски

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Однако пост на серьёзную тему не помешал подписчикам обсудить фигуру девушки и её наготу, которые, похоже, фанатов интересуют куда больше.

Какая же у тебя чудесная фигура. Обожаю

mergen.8990

Скромность на этом закончилась

mariarossini2018

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