Ратаковски выложила фото в бикини, но фанатов больше заинтриговало — что под ним

Преданные поклонники Ратаковски всегда с нетерпением ждут новых снимков от любимой знаменитости, и та обычно никогда не разочаровывает. Так и в этот раз девушка объявила о новой партии купальника, проиллюстрировав это пикантным фото. Новость встретили довольно двояко: кто-то порадовался и захотел сразу же приобрести, а кто-то с трудом заметил минималистичный предмет гардероба.
Оооо, хочу купить его сразу во всех цветах!
Пользователь "Инстаграма"
Эмили, выходи за меня!
Пользователь "Инстаграма"
Эм, фигура отличная, а купальник фиговый
Пользователь "Инстаграма"
Да кто вообще такое купит
Пользователь "Инстаграма"
Несмотря на противоречивые комментарии по поводу купальников, бизнес модели идёт в гору. В 2017 году Ратаковски основала свою компанию Inamorata, которая разрабатывает линейки стильных бикини. Сразу после открытия девушку обвинили в плагиате, но дизайнер, подавшая в суд, проиграла дело.
Папарацци тайком сняли Ратаковски на пляже и убедились, что скрывать ей нечего
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