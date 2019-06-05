Ратаковски выложила фото в бикини, но фанатов больше заинтриговало — что под ним

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Ратаковски выложила фото в бикини, но фанатов больше заинтриговало — что под ним

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Фото © Instagram/emrata

Знаменитая 27-летняя модель поделилась с поклонниками долгожданной новостью о рестоке любимого всеми бикини, но, судя по комментариям пользователей "Инстаграма", купальник их интересовал в последнюю очередь.

Преданные поклонники Ратаковски всегда с нетерпением ждут новых снимков от любимой знаменитости, и та обычно никогда не разочаровывает. Так и в этот раз девушка объявила о новой партии купальника, проиллюстрировав это пикантным фото. Новость встретили довольно двояко: кто-то порадовался и захотел сразу же приобрести, а кто-то с трудом заметил минималистичный предмет гардероба.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Оооо, хочу купить его сразу во всех цветах!

Пользователь "Инстаграма"

Эмили, выходи за меня!

Пользователь "Инстаграма"

Эм, фигура отличная, а купальник фиговый

Пользователь "Инстаграма"

Да кто вообще такое купит

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Несмотря на противоречивые комментарии по поводу купальников, бизнес модели идёт в гору. В 2017 году Ратаковски основала свою компанию Inamorata, которая разрабатывает линейки стильных бикини. Сразу после открытия девушку обвинили в плагиате, но дизайнер, подавшая в суд, проиграла дело.

Папарацци тайком сняли Ратаковски на пляже и убедились, что скрывать ей нечего

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