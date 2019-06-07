Ратаковски в бикини показала, чем занималась весь прошлый месяц: 18 жарких фото

Популярная 27-летняя модель любит радовать поклонников обновлениями в "Инстаграме", но в этот раз, презентуя новую летнюю коллекцию купальников, девушка превзошла саму себя.

Самые преданные фанаты уже давно поняли, что к чему, и сидели в ожидании прекрасного.

И всё логично, ведь когда лучше выпускать обновление в коллекции бикини, как не летом?

И в этот раз Ратаковски не разочаровала, показав четыре различных купальника в двенадцати возможных расцветках.

Даже самому привередливому покупателю будет из чего выбрать, хотя есть небольшая проблема, о которой Эмили не подумала.

Девушка не постеснялась продемонстрировать на камеру все свои достоинства, и, действительно, скрывать такое не стоит.

Но это решение усложнило муки выбора покупателей в несколько раз, ведь при взгляде на фото они постоянно отвлекаются на саму модель.

Под снимками Эмили призналась, что получившаяся коллекция стала её любимой и она потратила на неё уйму времени.

А также вот примечательный факт — над проектом работали исключительно девушки, даже на съёмках промофото.

И вовсе не удивительно, что спустя всего несколько часов некоторые купальники на сайте уже были раскуплены.

Ратаковски выложила фото в бикини, но фанатов больше заинтриговало — что под ним