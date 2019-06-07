Ратаковски в бикини показала, чем занималась весь прошлый месяц: 18 жарких фото

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Фото © Inamoratawoman.com

Популярная 27-летняя модель любит радовать поклонников обновлениями в "Инстаграме", но в этот раз, презентуя новую летнюю коллекцию купальников, девушка превзошла саму себя.

Самые преданные фанаты уже давно поняли, что к чему, и сидели в ожидании прекрасного.

<p><strong>Фото </strong>©<strong> I</strong>nstagram i<a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>namoratawoman</strong></a></p>

И всё логично, ведь когда лучше выпускать обновление в коллекции бикини, как не летом?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

И в этот раз Ратаковски не разочаровала, показав четыре различных купальника в двенадцати возможных расцветках.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a><strong> и </strong>Instagram / <a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>inamoratawoman</strong></a></p>

Даже самому привередливому покупателю будет из чего выбрать, хотя есть небольшая проблема, о которой Эмили не подумала.

<p><strong>Ф</strong>ото © Instagram / i<a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>namoratawoman </strong></a><strong>и inamoratawoman.com</strong></p>

Девушка не постеснялась продемонстрировать на камеру все свои достоинства, и, действительно, скрывать такое не стоит.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Но это решение усложнило муки выбора покупателей в несколько раз, ведь при взгляде на фото они постоянно отвлекаются на саму модель.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a><strong> и </strong>Instagram / <a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>inamoratawoman</strong></a></p>

Под снимками Эмили призналась, что получившаяся коллекция стала её любимой и она потратила на неё уйму времени.

<p>Фото © I<strong>namoratawoman.com</strong></p>

А также вот примечательный факт — над проектом работали исключительно девушки, даже на съёмках промофото.

<p>Фото © Ina<strong>moratawoman.com</strong></p>

И вовсе не удивительно, что спустя всего несколько часов некоторые купальники на сайте уже были раскуплены.

<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Ратаковски выложила фото в бикини, но фанатов больше заинтриговало — что под ним

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