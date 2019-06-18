Ратаковски пришла на пляж с мужем и друзьями, надев бикини из одних верёвок

Недавно девушка, которую узнают по её "легендарному" плоскому животу, отметила 28-летие. Но праздники у неё, похоже, не заканчиваются.

Эмили поделилась с подписчиками фото с Бермудских островов, куда отправилась отдыхать. Миниатюрная красавица щеголяла на фоне живописных пейзажей в синем мини-бикини. Причём настолько мини, что грудь девушки оказалась едва прикрытой, а ягодицы она и вовсе показала во всей красе.

Однако столь откровенный наряд Эмили сопроводила забавной панамкой и добродушной улыбкой. А один из снимков подписала: "Чувствовала себя принцессой благодаря princessbermuda, нам здесь очень понравилось". Сообщая про отель, где она остановилась.

Но наслаждаться океаном модель отправилась не одна. К ней присоединилась целая компания, включая её супруга Себастьяна Бир-Маккларда и звезду соцсетей Джоша Островского.

Поклонники щедро отметили снимки лайками и комплиментами. Но особенно им понравились фото девушки на четвереньках. Они сразу принялись шутить и гадать, что вынудило её принять такую смешную позу.

Определённо, она потеряла свои контактные линзы в песке, и ей нужна помощь, вы так не считаете? m.ea.dlbrd

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